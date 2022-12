Les Blue Jays font l’acquisition de Daulton Varsho des Diamondbacks

Les Blue Jays de Toronto ont acquis le voltigeur Daulton Varsho des Diamondbacks de l'Arizona, qui obtiennent le voltigeur Lourdes Gurriel fils et le receveur Gabriel Moreno.

Âgé de 26 ans, Varsho a claqué 27 circuits et a produit 74 points la saison dernière, des sommets personnels en trois saisons dans le baseball majeur. Le frappeur gaucher a effectué 42 départs au champ centre et 61 dans la droite, en plus d’avoir joué 18 rencontres derrière le marbre.

Gurriel, 29 ans, a disputé 121 matchs avec les Jays en 2022 et a frappé pour ,291. Il a établi un sommet personnel avec 32 doubles.

Moreno est possiblement l’élément clé de l’échange pour les Diamondbacks. Le jeune receveur de 22 ans était l'espoir no 1 des Jays selon le site MLB.com. En 22 matchs avec le grand club en 2022, il a frappé pour ,319 avec un double, un circuit et sept points produits. Il peut aussi jouer au champ gauche.