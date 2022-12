Félix Auger-Aliassime et les Kites en finale à Dubaï

Le Canadien devait disputer le dernier match du cinquième jour de compétition, mais sa coéquipière polonaise a gagné son duel face à Aryna Sabalenka, no 5 à WTA, des Falcons en deux manches de 6-1 et 6-3.

C'est elle qui a offert aux Kites leur billet pour la finale.

Iga Swiatek et Félix Auger-Aliassime de l'équipe des Kites au tournoi par équipe de la WTL à Dubaï Photo : CBC Sports

Auger-Aliassime a donc été remplacé par l'Autrichien Sebastian Ofner (193e) pour le dernier match du jour.

C'est très impressionnant de voir Iga jouer, on voit pourquoi elle est no 1 au monde , a dit le 6e à l'ATP, venu la féliciter sur le terrain.

C'est la première édition de ce tournoi d'exhibition qui se dispute dans la bonne humeur.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Au total, 17 joueuses et joueurs professionnels ont été répartis en quatre groupes : les Kites, les Falcons, les Hawks et les Eagles, dont fait partie l'Ontarienne Bianca Andreescu.

Jeudi, dans la quatrième journée du tournoi, Auger-Aliassime et sa partenaire Sania Mirza avaient perdu leur match de double en trois manches de 5-7, 6-3 et 5-10.

Sania Mirza et Félix Auger-Aliassime en double à Dubaï Photo : WTL / Cristopher Pike

Le Québécois prend beaucoup de plaisir à disputer les tournois par équipe, et les résultats sont là. Il a remporté la Coupe Davis avec le Canada en novembre et la Coupe Laver avec l'équipe mondiale en septembre.

J'ai connu pas mal de succès dans les tournois par équipe cette année, a-t-il admis. J'espère qu'on va gagner celui-ci. On a les meilleurs joueurs au monde ici. C'est un honneur de jouer avec elles et avec eux, on s'amuse beaucoup. Espérons qu'on ira ensemble jusqu'au bout.

La grande finale a lieu samedi matin.