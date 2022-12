Les Argentins, des champions pitoyables, selon la ministre française des Sports

Le comportement des Argentins après leur victoire à la Coupe du monde a fait réagir la ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra, vendredi. Elle a regretté le comportement inélégant et pitoyable de certains joueurs lors des célébrations, épinglant au passage le gardien Emiliano Martinez.

Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, la manière dont cette équipe argentine a agi après cette victoire n'a pas été digne du match qu'on a vu. J'ai trouvé ça pitoyable , a estimé la ministre sur les ondes de la radio RTL.

Emiliano Martinez n'a pas brillé par sa discrétion. D'abord, devant les caméras du monde entier quand il a reçu son trophée de meilleur gardien du tournoi, puis dans le vestiaire quand il a chanté : Une minute de silence pour... Mbappé , avant d'être suivi par ses coéquipiers.

Emiliano Martinez reçoit le trophée du meilleur gardien de la Coupe du monde. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Ensuite, il a été aperçu pendant le défilé des joueurs tenant une poupée dont le visage avait été recouvert d'une photo de Kylian Mbappé.

C'est juste vulgaire, déplacé, vraiment pas à la hauteur de l'enjeu , a lancé Amélie Oudéa-Castéra, pointant des comportements inélégants .

Emiliano Martinez n'est pas en train de se distinguer dans cette affaire, c'est plutôt pathétique , a-t-elle ajouté.

La ministre s'est dit satisfaite que le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët ait écrit à son homologue argentin pour dénoncer selon lui des excès anormaux lors de ces célébrations.

Ces comportements inélégants, pour reprendre l'expression de la ministre Oudéa-Castéra, n'ont pas empêché plusieurs dizaines de milliers de personnes d'acclamer Martinez dans sa ville d'origine, Mar del Plata.

Emiliano Martinez acclamé dans sa ville natale, Mar del Plata Photo : Getty Images / MARA SOSTI

Sur une scène aménagée au coeur de la grande cité balnéaire à 420 km de Buenos Aires, le footballeur de 30 ans a fait part de sa fierté d'être le premier Marplatense champion du monde.

Non seulement pour moi, mais pour tous les enfants, les petits gardiens, qui en rêvent , a-t-il dit.

Martinez a précisé qu'il voulait offrir la Coupe du monde à son illustre coéquipier Lionel Messi. Afin qu'il n'y ait plus de doute.

Mon rêve était de donner la Coupe du monde à Lionel Messi avec l'équipe nationale. Pour qu'il n'y ait plus de doute sur le fait qu'il est le meilleur joueur de l'histoire, affirme-t-il. Après la compétition, je lui ai envoyé un message pour le remercier de m'avoir offert la Coupe du monde, et il m'a répondu la même chose.

Sur son comportement, Martinez a admis qu'il pouvait être arrogant pour tenter de déconcentrer les adversaires durant l'exercice des tirs au but. Ce qu'il a fait durant la finale contre la France.

Le gardien Emiliano Martinez tente de déconcentrer le joueur français Randal Kolo Muani en finale. Photo : Getty Images / Julian Finney

Aux tirs au but, je deviens fort, j'essaie de parler à l'adversaire, de jouer avec lui, car je sais qu'il est nerveux. Les gens me respectent, je le sais parce que des joueurs adverses me l'ont dit , a-t-il conclu.

À la demande générale de ses admirateurs, Martinez a déclenché une ovation de la foule en exécutant le petit pas de danse déhanché qu'il avait réalisé après l'un des tirs au but ratés par la France en finale.