Un arbitre indépendant permet à Trevor Bauer de jouer dès 2023

Le lanceur des Dodgers a reçu une suspension sans précédent de deux saisons sans solde par le commissaire du baseball Rob Manfred le 29 avril pour avoir enfreint la politique de la ligue en matière de violence conjugale et d’agression sexuelle.

La sanction est venue après qu’une femme de San Diego eut soutenu que Bauer l’avait battue et agressée sexuellement l’année dernière, une accusation que le lanceur a niée.

L’association des joueurs a déposé un grief au nom de Bauer. Un panel de trois personnes, dirigé par l’arbitre indépendant Martin Scheinman, a commencé à entendre l’affaire le 23 mai.

La MLB a indiqué que Scheinman a maintenu une suspension de 194 rencontres, tout en réintégrant Bauer de façon immédiate.

Bauer perdra son salaire des 144 derniers matchs de la saison dernière et des 50 premiers matchs de la saison prochaine – jusqu’au 23 mai, s’il n’y a pas de reports. Cela représente un manque à gagner de plus de 37 millions de dollars.

Les Dodgers devront décider d’ici le 6 janvier s’ils gardent les services de Bauer. S’ils le libèrent, ils seront responsables du solde du salaire qui lui est dû.

Nous croyons qu’une suspension plus longue était justifiée, mais nous allons nous conformer à la décision de l’arbitre neutre, qui maintient la plus longue suspension d’un joueur actif du baseball pour agression sexuelle ou violence conjugale, a déclaré le baseball majeur, par communiqué. Nous comprenons que ce processus a été difficile pour les témoins impliqués et les remercions pour leur participation.

Bauer a remporté le trophée Cy-Young de la Ligue nationale en 2020, avec Cincinnati.

Le droitier de 31 ans présente un dossier de 83-69 et une moyenne de 3,79 en 10 saisons dans les ligues majeures.