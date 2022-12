La formation montréalaise, qui avait confirmé l'embauche de son nouvel entraîneur-chef mercredi, a présenté l'Argentin de 40 ans 24 heures plus tard.

Après quelques semaines qui ont alimenté l'incertitude chez les partisans, le CF termine donc l'année 2022 sur une bonne note.

Au-delà des records et de sa première participation aux éliminatoires de la MLS depuis 2016, le visage du Bleu-blanc-noir a beaucoup changé en l'espace de quelques jours au début du mois de décembre.

Nancy a quitté le navire pour diriger le Crew de Columbus, tandis que le défenseur Alistair Johnston et le milieu de terrain Ismaël Koné ont été transférés après un passage remarqué à la Coupe du monde de soccer au Qatar.

Losada sait que ce ne sera pas facile pour lui de reprendre là où l'équipe a laissé en 2022, mais il avoue avoir été séduit par ce projet de développement et ce désir du club de rester compétitif malgré tout.

« Le CF Montréal est reconnu pour le développement des jeunes joueurs et ils donnent beaucoup d'occasions aux joueurs de l'académie. Nous avons vu des joueurs comme Koné et Johnston passer à un autre niveau et c'est exceptionnel pour le club, mais j'ai confiance de pouvoir continuer cette lancée. C'est la philosophie de l'équipe, et c'est pour ça que je suis là. »