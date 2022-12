Cet Argentin polyglotte, au français impeccable, a pu exprimer ses premières impressions et m’a semblé enthousiaste à l’idée d’embarquer dans ce nouveau projet, qui ferme définitivement la page de son aventure avec le D.C. United et, surtout, d’apprendre de son expérience.

Rappelons que ce dernier a dû céder sa place à Wayne Rooney la saison dernière après seulement six matchs sur le banc de la franchise américaine.

C'est de bon augure pour la nouvelle saison du CF, car j’ai particulièrement été surpris des commentaires négatifs apparus sur les réseaux sociaux mercredi soir.

De nombreux partisans ont mis en lumière des témoignages de joueurs sous sa direction dans le passé qui fustigeaient publiquement les méthodes de gestion de l’entraîneur argentin.

Ce dernier a dû faire face aux questions des journalistes à ce sujet et je dois dire qu’il s’en est plutôt bien sorti.

J’ai aimé l’humilité qui est ressortie de son discours. Il a déclaré qu’il était un jeune entraîneur qui avait toujours soif d’apprendre, qui voulait corriger certains aspects de sa gestion, notamment la communication avec ses joueurs ou sa direction.

Une direction qui a été omniprésente lors de cette conférence et qui avait à coeur de remettre les pendules à l’heure, principalement par l’intermédiaire d’Olivier Renard. Le vice-président et chef de la direction sportive avait un message clair à délivrer : Le patron, c’est lui!

Gabriel Gervais, Hernán Losada et Olivier Renard Photo : Ivanoh Demers

La politique sportive et la philosophie de jeu du club ne se sont pas envolées à Columbus, dans les valises de Wilfried Nancy.

J’ai senti dans ce discours son désir de rassurer les partisans et de rappeler que la vision sportive était de son fait, et que Wilfried Nancy s’y était greffé.

Une position rassurante pour les partisans du CF, mais qui peut être à double tranchant.

D’abord, pour ce qui est des joueurs. Ils peuvent inconsciemment avoir l’impression que c’est le directeur sportif qui aura tous les pouvoirs sur la direction sportive.

Ce qui induit indirectement à affaiblir l’entraîneur dans sa position et son pouvoir au sein du club.

Si je me replonge dans ma carrière de joueur, je me souviens de certains clivages qui pouvaient exister entre les joueurs du coach et les joueurs du directeur sportif sur des sujets comme le temps de jeu ou le salaire des joueurs.

Le deuxième danger est pour Olivier Renard lui-même.

Au sortir d’une saison exceptionnelle, il est difficile d’émettre des critiques sur la politique sportive du club.

En cas de saison plus difficile, le Belge sera aux premières lignes des critiques et devra assumer ses choix et son discours, peut-être bien plus que l’entraîneur lui-même.

Une position qui ne semble pas trop l’effrayer au vu de la confiance octroyée à Hernán Losada.

Ce dernier se décrit comme un entraîneur à vocation offensive qui souhaitera nous offrir du spectacle avant de penser à défendre.

Un discours qui me plaît particulièrement et qui me donne envie de voir cette belle présentation appliquée la saison prochaine au stade Saputo.