Boxe Canada toujours sans directeur haute performance

Joint par Radio-Canada Sports, le directeur général de la fédération canadienne de boxe, Roy Halpin, a imputé ce délai à deux facteurs, dont le chamboulement du calendrier international de compétitions.

L’IBA a changé le calendrier international à trois reprises. Cela a eu beaucoup d’impacts de dernière minute sur la planification de nombreuses fédérations nationales , a souligné Halpin d’entrée de jeu.

Ainsi, initialement prévus en avril, les Championnats canadiens élites servant de sélection pour l’équipe nationale ont été devancés et se tiendront finalement du 2 au 5 février, à Brampton, en Ontario. À noter, que Montréal était aussi en lice pour accueillir cet événement.

Contrairement à ce qui avait cours jusqu'à tout récemment, ces Championnats ne feront plus foi de tout pour la sélection olympique grâce à la mise en place d'un système de classement qui tiendra compte d'un ensemble de résultats obtenus dans des compétitions majeures.

« L’IBA a pris tout le monde par surprise en annonçant, avec trois mois de préavis, la tenue des Championnats du monde féminins qui se dérouleront à la mi-mars, à New Dehli, en Inde. » — Une citation de Roy Halpin, directeur général de Boxe Canada

Les mondiaux masculins auront lieu en mai, à Tashkent, en Ouzbékistan. Les Jeux panaméricains suivront, en juillet, au Chili, mais il faut savoir que, dans les deux cas, les catégories de poids mises de l’avant ne sont pas les mêmes.

Élections au CA

Ainsi, l’affichage pour le poste de celui ou celle qui sera appelé à remplacer le démissionnaire Daniel Trépanier ne se fera qu’au début janvier.

On espère ensuite rencontrer les candidats et candidates rapidement pour permettre à notre conseil d’administration et à son nouveau président de se prononcer , a expliqué Halpin.

Sauf que, pour que les règles de fonctionnement puissent être respectées, le C.A. doit procéder à l’élection d’un nouveau président en remplacement de Ryan Savage dont le mandat est venu à échéance.

La prochaine réunion du conseil d’administration est prévue à la fin du mois de janvier. Ainsi, le (la) nouveau directeur(trice) haute performance n’entrera en fonctions que quelques heures avant les Championnats canadiens.

Heureusement, Craig Devlin assure l’intérim depuis le départ de Daniel Trépanier. Il est aussi l’un des candidats à la permanence de ce poste.

Aux dires de Roy Halpin, les bons candidats ne courent certes pas les rues, mais de très bons gestionnaires pourraient devenir disponibles le 1er janvier, au moment où les contrats d’autres responsables haute performance au sein de diverses fédérations canadiennes viendront à échéance.

Une personne haut placée du côté d’À nous le Podium a confié à Halpin que des candidatures de qualité seraient accessibles.

Financement essentiel

Au Canada, les performances des athlètes sur la scène internationale et notamment aux Jeux olympiques, font foi de tout en matière de financement du sport. En un mot, pas de médaille, pas d’argent.

Si les récents résultats obtenus par Tammara Thibeault et Charlie Cavanaugh aux Championnats mondiaux 2022 en Turquie sont encourageants, la partie de poker que se livrent l’IBA et le Comité international olympique (CIO) inquiète les dirigeants de nombreuses fédérations nationales.

« Ça bouge beaucoup à l’international. Il y a une guerre entre le CIO et l’IBA. On voit passer les échanges de courriels entre les deux instances, et ce n’est pas beau! Comme pour la moitié des pays dans le monde, à Boxe Canada, notre financement tient au fait que nous sommes un sport olympique. » — Une citation de Roy Halpin

L’IBA dit qu’elle n’a pas besoin des Olympiques. Ça risque de jouer dur bientôt. On est en attente de voir ce qui en découlera, non pas pour 2024, mais surtout pour 2028 quand les JO auront lieu aux États-Unis.

Selon Halpin, la fédération américaine de boxe (Boxing USA) insiste pour que son sport soit au programme des Jeux de Los Angeles.

L’IBA, soutenue par la société russe Gazprom, se croit en position de force, mais la réalité est très différente quand on sait que le financement de la boxe amateur provient en grande partie du Comité olympique , a-t-il renchéri.

En sachant que le CIO a déjà prouvé à l’occasion de Toyko 2020 qu’il pouvait organiser un tournoi de boxe sans la participation de l’IBA, les nations n’hésiteront probablement pas longtemps quand viendra le temps de choisir entre l’IBA et leur survie financière.