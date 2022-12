Mario Cecchini s’adresse aux partisans des Alouettes

Le contrat de Cecchini viendra à échéance le 31 décembre et ne sera pas renouvelé par l'organisation.

Tant sur sa page Facebook que sur son compte Twitter (en anglais), il a indiqué qu’il respectait la décision de l’organisation tout en y allant de remerciements bien sentis à l’endroit du directeur général Danny Maciocia.

Vous savez maintenant que la succession m'a annoncé lundi que mon contrat n'était pas renouvelé. Je suis déçu bien sûr, mais c'est leur prérogative et je me dois de la respecter , a d'abord écrit Cecchini.

Après avoir remercié les joueurs pour la qualité du spectacle offert, les employés, les commanditaires et les partisans, il a eu de bons mots pour Maciocia et pour ses proches.

« Et vous me permettez deux points : souligner Danny Maciocia, mon ultime "partner in crime". Tout un complice et rarement vu un tel dévouement. Je souhaite que l'on se retrouve. » — Une citation de Mario Cecchini, président sortant des Alouettes de Montréal

Et ma famille qui a sauté dans l'aventure avec moi sans hésitation. Rien n'est possible sans eux devant moi pour me tirer plus loin. Je vous aime , a-t-il ajouté avant d'indiquer qu'il s'accordait des vacances et qu'il prendrait le temps de répondre aux questions des médias quelque part en janvier.

Lors de la conférence de presse de mardi, pour présenter le nouvel entraîneur-chef Jason Maas, le dg avait préféré ne pas commenter la nouvelle concernant la présidence.

L'association aura duré trois ans. Il avait été embauché en janvier 2020 aux côtés du directeur général Danny Maciocia, bien exactement une semaine après l'annonce de l'acquisition de l'équipe par le défunt Sid Spiegel et son beau-fils Gary Stern.