Reece Howden l’emporte à Innichen, tout comme l’invincible Sandra Naeslund

Parti dans le couloir no 1, Howden n'a jamais perdu les commandes. Il avait terminé 2e mercredi de la première course.

Il a cette fois devancé le Japonais Ryo Sugai, l'Allemand Niklas Bachsleitner et l'Italien Simone Deromedis.

C'est la première victoire de la saison du skieur de Colombie-Britannique. Il avait fini 2e à Arosa en Suisse le 12 décembre.

Howden a maintenant sept victoires en Coupe du monde.

Brady Leman et Kristofor Mahler ont été éliminés en quarts de finale. Mahler a chuté dans son parcours.

Chez les dames, les Canadiennes Courtney Hoffos et Hannah Schmidt ont participé à la petite finale et ont conclu 7e et 8e. Marielle Thompson a été éliminée en quarts de finale.

C'est encore la Suédoise Sandra Naeslund qui l'a emporté. Elle a gagné ses trois manches jeudi. Aucune Canadienne ne participait à la grande finale.

Sa série de victoires s'élève à 18, soit depuis le 21 mars 2021. C'est son 32e titre en Coupe du monde depuis 2017.