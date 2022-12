Compte de 10 pour l’année 2022 en boxe

L'année 2022 a permis à l'industrie de la boxe de prendre une bouffée d'air frais après deux années à contrer les coups de la pandémie. Mais ils sont peu nombreux, ceux et celles qui en sortent le poing levé au ciel.

Certains ont voulu reconquérir un titre mondial ou unifier des ceintures. D'autres cherchent encore à se tailler une place dans la lumière. Beaucoup auraient mérité que l'on souligne leurs efforts, mais nous avons choisi de parler de ceux et de celles qui ont le mieux suscité l'intérêt et la passion des amateurs.

À la façon des juges qui notent un combat, nos choix sont arbitraires. En espérant qu'ils vous permettront de revivre quelques-uns des moments pugilistiques les plus marquants des 12 derniers mois.

1 - David Lemieux – Le poids du temps

Il n’y a aucun doute que l’on se souviendra de David Lemieux comme d’un boxeur courageux. Son ambition et son désir de vaincre l'ont mené plus loin que les experts l’avaient imaginé.

Champion du monde de l'IBF des poids moyens à 27 ans, Lemieux n’a jamais reculé devant un défi même si certains d’entre eux n’ont pas tourné à son avantage. On peut penser à Gennady Golovkin, à Billy Joe Saunders ou plus récemment à David Benavidez.

De guerre lasse face au pèse-personne, il avait fait le saut chez les super-moyens (168 lb). La dure réalité est qu’il était trop lourd pour rester à 160 lb et trop petit pour se mesurer aux meilleurs de la catégorie au-dessus.

La dure correction subie en moins de trois rounds le 21 mai aux mains de Benavidez, à Scottsdale, en Arizona, l'a poussé à la retraite au mois d’août.

Après avoir pleuré la mort tragique de son père, il savoure depuis sa nouvelle paternité et la vie de famille aux côtés de sa conjointe, l'ex-plongeuse Jennifer Abel.

2- La course à obstacles de Kim Clavel

Les avancées de Kim Clavel vers la conquête d’une ceinture mondiale ont connu leur apogée en juillet devant une foule endiablée au Casino de Montréal.

Initialement prévu pour décembre 2021, l’affrontement tant attendu face à la championne des mi-mouches du WBC, Yesenia Gomez, a été reporté à quatre reprises avant d’être présenté.

Blessure, puis infection à la COVID-19 pour Clavel, demande de Gomez pour une prolongation de sa préparation et enfin une solide grippe pour Kim ont été autant d’obstacles à surmonter.

Au soir du 29 juillet, Clavel a méticuleusement mené le combat, dominant presque chacun des rounds pour l’emporter par décision unanime.

L’année 2022 de Kim Clavel a pris fin comme elle avait commencé. Mise hors de combat par l’influenza, elle a été contrainte de reporter son prochain duel d’unification (WBC-WBA) contre Jessica Nery Plata au 13 janvier.

3- Marie-Eve Dicaire – Quand la volonté ne suffit pas

Forte de sa reconquête de la ceinture des super-mi-moyennes de l'IBF devant Cynthia Lozano, Marie-Eve Dicaire comptait bien faire flèche de tout bois en 2022.

Toutefois, dans la première moitié de l’année, ses visées ont valsé au rythme des multiples tentatives infructueuses de son promoteur Yvon Michel.

L’idée alléchante d’un minitournoi avec la Norvégienne Cecilia Braekhus et la Suédoise Patricia Berghult, alors championne du WBC, s’est empêtrée dans les dédales colombiens du projet de première défense, par Oscar Rivas, de son titre des super-lourds-légers (bridgerweight).

Marie-Eve Dicaire et Natasha Jonas lors de leur combat d'unification à Manchester Photo : LAWRENCE LUSTIG

Les ceintures de la WBO et du WBC étant passées aux mains de la Britannique Natasha Jonas, c’est finalement le 12 novembre, à Manchester, en Angleterre, que Dicaire a obtenu sa seconde chance d’unifier des titres mondiaux.

À l’instar de la correction qu’elle avait subie en mars 2021 face à Claressa Shields, Dicaire s'est à nouveau retrouvée avec la plus courte des pailles entre les doigts. Elle a perdu son titre de championne pour la deuxième fois et est rentrée bredouille à la maison.

Questionnée sur la suite des choses après sa défaite, Dicaire n'a pas voulu parler de retraite, indiquant qu'elle ne prenait jamais de décisions importantes à chaud.

4- Oscar Rivas – La valse à 1000 temps…

À ce jour, Oscar Rivas demeure le seul et unique champion mondial des super-lourds-légers. Détenteur de cette couronne du WBC, le Montréalais d’adoption attend depuis plus de 13 mois l’occasion de défendre son trône.

Après avoir été opéré à une main et avoir pleuré le décès de sa sœur, c’est le 13 août à Cali, dans sa Colombie natale, que Rivas devait se battre en finale devant plus de 40 000 spectateurs.

Premier signe que quelque chose clochait, les billets pour cette soirée à laquelle devait présumément participer la chanteuse Jennifer Lopez n’ont jamais été mis en vente.

Le promoteur local Juan Carlos Criollo Moreno a ensuite coché toute une série de dates pour la tenue de l’événement : 15 octobre, 29 octobre et 5 novembre, cette fois du côté de Barranquilla.

C’est peu après qu’Yvon Michel et près d’une vingtaine d’investisseurs ont réalisé qu’ils avaient été floués. Certains d’entre eux ont perdu plus de 50 000 $ CA. Unique constance dans cette saga, l’adversaire pressenti, le Polonais Lukasz Rozanski, n’avait pas changé. Mais voilà qui est chose faite.

Non seulement Rivas (28-1, 19 K.-O.) ne défendra pas son titre, mais des ennuis à son œil droit l’ont contraint de renoncer au duel de poids lourds qu’il devait livrer au Nigérian Efe Ajagba (16-1, 13 K.-O.), le 14 janvier, à Verona, dans l’État de New York.

5- Artur Beterbiev – L’humilité dans l’excellence

Celui qui vit à Montréal depuis près de 10 ans n’a livré qu’un seul combat en 2022. Mais il a quand même grandement ajouté à sa notoriété.

Au Madison Square Garden de New York, début juin, Artur Beterbiev (18-0, 18 K.-O.) a défait l’Américain et favori local Joe Smith en moins de deux rounds pour lui ravir la ceinture de la WBO des mi-lourds.

Artur Beterbiev maintenant champion unifié du WBC, de la WBO et de l'IBF des mi-lourds Photo : Getty Images / Elsa

Méthodique et précis, Beterbiev a taillé son adversaire en pièces et lui a fait visiter le plancher à quatre reprises, dont trois fois au deuxième round. L’arbitre n'a eu d’autre choix que de mettre fin au combat.

Accueilli par les huées d’une foule rangée en bloc derrière Joe Smith, c’est sous les applaudissements des spectateurs scandant son nom qu’il est descendu du ring.

C’est avec trois titres mondiaux (IBF, WBC et WBO) que Beterbiev débarquera à Londres pour défendre sa triple couronne contre l’Anglais Anthony Yarde (23-2, 22 K.-O.), le 28 janvier, au Wembley Arena.

6 - Arslanbek Makhmudov – La difficile ascension

Même s’il se débarrasse de la plupart de ses adversaires avec une aisance désarmante, Arslanbek Makhmudov (16-0, 15 K.-O.) fait du sur place.

S’il grimpe lentement dans les classements mondiaux, les hautes sphères lui sont encore inaccessibles. Et ce n’est pas faute d’efforts de la part de son promoteur Camille Estephan d’Eye of the Tiger Management.

Détenteur de la ceinture de la NABF depuis septembre 2019 et de celle de la NABA depuis juillet 2021, Makhmudov les a défendues à trois reprises en 2022.

Alors que le Français Carlos Takam est parvenu à le pousser dans ses derniers retranchements, les deux autres, le Polonais Mariusz Wach et l’Allemand Michael Wallisch, n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Affronter les meilleurs coûte très cher. Wallisch a touché 100 000 $ pour ses minables 180 secondes. Fort de son entente avec Top Rank, Makhmudov devrait normalement voir des portes s’ouvrir. Pour affronter les meilleurs et leur offrir des bourses à la hauteur de leurs réputations, il faudra qu’il aille se battre loin du Québec, là où la boxe se vend mieux qu’ici.

7- Christian Mbilli – Solide, mais méconnu

Malgré le fait qu’il soit invaincu en 23 combats avec 20 victoires avant la limite, qu’il soit classé 2e au WBC et 14e à la WBO, Christian Solide Mbilli peut encore déambuler incognito dans les rues de Montréal.

Il a pourtant été très actif en 2022 avec trois combats. En mars, au Casino de Montréal, il a d’abord défendu sa ceinture WBC continentale des Amériques en enregistrant un retentissant K.-O., au cinquième round, contre son idole de jeunesse, Nadjib Mohammedi.

En septembre, au même endroit, il a ajouté le titre WBA international à son palmarès avec une victoire expéditive (K.-O. 2e round) sur l’Américain DeAndre Ware.

Christian Mbilli Photo : Gracieuseté : Eye of the Tiger Management

Enfin, à une semaine de Noël, Mbilli est allé se battre à Nantes, en France, où il a récolté une décision unanime contre l’Américain Vaughn Alexander, au terme d’un combat de maintien de la forme sans titre en jeu.

Le combat éliminatoire qu’il livrera en mars contre Ali Akhmedov (19-1, 14 K.-O.) pourrait faire de lui l’aspirant obligatoire à la ceinture du WBC détenue par David Benavidez. C'est la clé qu’il attend depuis longtemps pour passer à l’échelon supérieur.

8- Mary Spencer – L’étoile filante

Nul ne peut ignorer la montée vertigineuse de l'athlète olympique Mary Spencer (7-1, 5 K.-O.) depuis qu’elle a fait le saut chez les professionnelles.

Après s’être débarrassée en un clin d’œil de deux anciennes championnes du monde en Chris Namus et Cynthia Lozano, Spencer s’est heurtée à une opposition qu’elle n’avait peut-être pas soupçonnée.

À Shawinigan, dans un duel pour le titre mondial de l'IBO face à la Belge Femke Hermans (14-4, 5 K.-O.), l'Ontarienne n’a pas pu se servir de la force brute qui lui avait permis de mettre ses deux adversaires précédentes K.-O. dès la première reprise.

Après avoir réclamé un affrontement contre Marie-Eve Dicaire en tant qu’aspirante obligatoire à la ceinture de l'IBF, Spencer a laissé filer une première occasion d’inscrire son nom aux côtés des autres vedettes mondiales des super-mi-moyennes.

Reculer pour mieux sauter? Spencer n’a pas le choix si elle souhaite revenir dans le portrait de famille en compagnie de Natasha Jonas, Terri Harper et Claressa Shields, laquelle avait déjà signifié son intérêt avant la défaite de la Canadienne.

9- Jean Pascal – L'increvable

En dépit d’une longue absence de près de 30 mois, résultat d’une suspension pour dopage et de l’avènement de la COVID-19, Jean Pascal continue de défier les pronostics.

À 40 ans bien sonnés, le Lavallois est à nouveau sur un sentier qui pourrait le mener tout droit à un autre combat de championnat du monde.

À 40 ans, Jean Pascal a encore envie de grosses victoires. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

En mai, contre toute attente, il est venu à bout du Chinois Meng Fanlong par décision unanime à Plant City, un recoin perdu de la banlieue de Tampa, en Floride.

Depuis, Pascal tente de se positionner de façon favorable. Il a fait à ce point bonne impression contre Meng, que l’IBF l’a installé au 4e rang de son classement, tout juste derrière le prochain rival de son champion Artur Beterbiev, l’Anglais Anthony Yarde.

Pascal a rendez-vous, dès le 9 janvier, avec l’Allemand Michael Eifert (11-1, 4 K.-O.), lui-même classé 6e. Le vainqueur deviendra l'aspirant obligatoire à la ceinture de Beterbiev, si ce dernier en demeure le propriétaire au soir du 28 janvier.

Loin du ring, Pascal a fait la manchette pour les mauvaises raisons à la suite d’une arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies.

10- Tammara Thibeault – Une performance en or

Impossible de passer sous silence le titre de championne du monde amateur chez les moins de 75 kg que Tammara Thibeault a rapporté d’Istanbul, en Turquie, le 20 mai dernier.

Elle a vaincu aux points (4-1), en grande finale, la Panaméenne Atheyna Bylon pour mettre la main sur la bourse de 100 000 $ US offerte par l’International Boxing Association (lBA).

Tammara Thibeault sur le podium lorsqu'elle a reçu sa médaille d'or. Photo : Getty Images / Eddie Keogh

Thibeault aura l’occasion de défendre son titre dès le mois de mars, à New Dehli, en Inde. En plus de devancer la tenue de ses mondiaux de 2023, l’IBA a déjà annoncé qu’elle allait doubler le montant de la bourse versée aux championnes,soit 200 000 $.

D’ici là, les Championnats canadiens se tiendront à Brampton, en Ontario, du 2 au 5 février. Les Jeux panaméricains de 2023 à Santiago, au Chili, constitueront aussi une étape importante dans la qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Parions que les offres professionnelles ne tarderont pas après les prochains JO.