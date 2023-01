Le CF Montréal a connu la meilleure saison de son histoire en 2022

Sur le terrain, le Bleu-blanc-noir a connu la meilleure saison de son histoire. Il a au passage battu plusieurs records tout en chassant quelques vieux démons du passé.

À l'extérieur du terrain, il s'est réconcilié avec ses partisans, et il a semblé reprendre une place de choix dans l'univers sportif montréalais.

À travers tous ses succès, le club a salué le retour de l'un de ses anciens joueurs et il a fait ses adieux à l'un de ses membres les plus courageux. Sans oublier les départs pendant la saison morte qui pourraient changer le portrait de l'équipe.

Une saison magique

Après trois défaites de suite au commencement de la saison, le CF Montréal semblait en voie d'inscrire une première victoire avant de s'effondrer à l'étranger.

En avance 3-1 tard en deuxième période et avec 11 joueurs contre 10, le Bleu-blanc-noir a donné deux buts à l'Atlanta United et il a dû se contenter d'un décevant verdict nul.

Les partisans l'ont vécu trop souvent depuis que l'équipe a fait son entrée en MLS en 2012. Les défaites crève-cœur, les points gaspillés en fin de match ou à l'étranger, l'incapacité à contrôler ce genre de moments et à avoir l'instinct du tueur.

Le CF Montréal contre l'Atlanta United en avril dernier. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Tout semblait pointer vers une autre saison difficile pour les Montréalais qui n'avaient pas participé aux éliminatoires depuis celles de 2016. Ce résultat à Atlanta a cependant eu l'effet contraire.

Mené par un entraîneur-chef qui a établi son plan et sa vision, par quelques joueurs qui ont obtenu une réelle chance de se faire valoir, par certains jeunes développés en interne et par un vétéran qui avait encore de l'essence dans le réservoir, le CF est non seulement devenu l'équipe la plus dangereuse de la ligue à l'étranger, mais aussi un réel aspirant au Bouclier des partisans (Supporters' Shield) et à la Coupe MLS.

Rares sont les formations qui connaissent une séquence de huit matchs sans défaite lors d'une saison, mais les hommes de Wilfried Nancy ont réussi l'exploit à deux occasions en 2022 pour ainsi établir un record d'équipe.

À la mi-saison, une gênante défaite à domicile contre le Sporting de Kansas City, la pire formation de l'Association de l’Ouest à ce moment, aurait pu ébranler les troupes, mais c'était mal connaître l'esprit de corps qui régnait dans la formation montréalaise.

Kei Kamara Photo : usa today sports / Trevor Ruszkowski

De passage à Columbus pour se mesurer au Crew, invaincu à ses neuf dernières rencontres, le CF Montréal perdait 1-0 en deuxième mi-temps lorsqu'une cellule orageuse a forcé l'interruption du jeu pendant près d'une heure et demie.

De retour sur le terrain, les Montréalais ont inscrit des buts à la 88e minute et dans les arrêts de jeu pour s'emparer des trois points et ainsi décrocher la première victoire de leur histoire après avoir été en retard après la 87e minute.

Il s’agissait là d’un véritable témoignage de cette confiance renouvelée à l'étranger. Les partisans ont cependant eu une autre preuve qu'ils voyaient un CF Montréal différent cette saison lorsque leurs favoris ont montré du caractère pour amorcer la dernière ligne droite de façon spectaculaire.

En retard 0-2 après seulement sept minutes de jeu au BMO Field de Toronto, la formation montréalaise a comblé l’écart pour triompher 4-3. Cinq jours plus tard, elle a confirmé sa place pour les matchs éliminatoires après avoir effacé un recul de 0-2 contre le Crew en touchant la cible à deux reprises après la 88e minute de jeu.

Lors de sa saison magique, qui lui a permis de terminer au 2e rang de l'Association de l’Est, le CF Montréal a établi deux records de la ligue, soit pour le plus grand nombre de victoires consécutives à l'étranger (sept) et pour le plus haut total de victoires sur la route lors d'une même saison (11), ainsi que 12 records d'équipe.

Samuel Piette arborait le brassard de capitaine face à Orlando lors du premier tour des éliminatoires. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Les partisans sont également retombés en amour avec leur équipe. La troupe de Nancy a joué devant une salle comble lors de 7 de ses 10 dernières rencontres au stade Saputo, dont les matchs éliminatoires.

Gonflé à bloc grâce à l'appui de la foule, le Bleu-blanc-noir a montré la porte de sortie à l'Orlando City SC au premier tour, mais il a vu son beau parcours prendre fin lors des demi-finales de l'Est, face au New York City FC, champion en titre de la MLS.

La déception a tout de même fait place à de la fierté en novembre et en décembre puisque six joueurs ont représenté le Canada à la Coupe du monde, soit Alistair Johnston, Ismaël Koné, Kamal Miller, James Pantemis, Samuel Piette et Joel Waterman.

Perte douloureuse

Pendant son ascension au classement de l'Est, le CF Montréal a aussi traversé une période difficile.

Environ 36 heures avant un duel au stade Saputo contre le New York City FC, il a appris le décès de son ancien joueur et entraîneur adjoint Jason Di Tullio, âgé seulement de 38 ans.

Surnommé La Grinta , une expression italienne qui signifie combativité et intensité, Di Tullio combattait depuis juin 2021 un glioblastome de stade 4, la forme la plus agressive du cancer du cerveau.

L'équipe a tenu à rendre hommage à son entraîneur adjoint décédé cette semaine.

Tout juste avant d'amorcer son match contre le NYCFC, le Bleu-blanc-noir a rendu un touchant hommage à Di Tullio avant de soutirer un courageux match nul.

La Grinta a fait partie des discussions pour le reste de la saison et l'impact que Di Tullio a laissé sur les joueurs les suivra pour le reste de leur carrière.

Des nouveautés

C'est également pendant la saison 2022 que le CFM a fait confiance à un nouveau président et chef de la direction : Gabriel Gervais.

Cet ancien joueur de l'Impact de Montréal, de 2002 à 2008, a rapidement commencé à travailler sur des dossiers et a fait une priorité de reconnecter avec une partie des partisans.

Gabriel Gervais Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Un gouffre s'était créé entre certains partisans et l'équipe lorsque cette dernière a effectué un changement de marque, laissant tomber le nom Impact et présentant un logo en forme de flocon qui a reçu des commentaires majoritairement négatifs, en janvier 2021.

À la fin du mois de mai, Gervais et le CF Montréal ont présenté un nouveau logo et les réactions ont été largement positives. Le logo fait davantage référence à l'histoire de l'équipe et à son identité depuis son entrée dans les ligues professionnelles de soccer.

Le logo du CF Montréal Photo : CF Montréal

Finalement, à la mi-novembre, le lancement du nouveau logo s'est officialisé et on l'a vu prendre plus de place sur les plateformes numériques de l'équipe, au stade Saputo et au Centre Nutrilait.

De nombreux départs

Le projet du CF Montréal a été très clair depuis quelques années : cibler de jeunes joueurs intéressants, les développer, leur donner une occasion de se démarquer dans la MLS et ensuite les vendre à profit.

L'équipe a en quelque sorte été victime de son succès et quelques-uns de ses rouages importants ont fait leurs valises pour l'Europe.

Après avoir éclos en 2021, le milieu de terrain Djordje Mihailovic s'est une fois de plus illustré et il a attiré l'attention du club néerlandais AZ Alkmaar, avec qui il s'est entendu en août.

Ismaël Koné Photo : usa today sports / David Kirouac

Johnston et Koné ont connu de très belles saisons avec la formation montréalaise, mais leur prestation à la Coupe du monde a également fait des vagues en Europe. Le 3 décembre, seulement deux jours après l'élimination du Canada, Johnston a signé un contrat de cinq ans avec le club écossais Celtic FC. Deux jours plus tard, Koné s'est entendu pour quatre ans et demi avec le club anglais Watford FC.

Finalement, le ciel est tombé sur la tête du CF Montréal le 6 décembre, quand Wilfried Nancy, le chef d'orchestre de ces succès, a quitté l'équipe pour devenir l'entraîneur-chef du Crew.

Le technicien français, qui avait agi à titre d'adjoint depuis 2016 avant de prendre les rênes du Bleu-blanc-noir en 2021, a montré ses qualités de meneur, de pédagogue, de tacticien et il a établi une identité et une culture à son équipe qui ont fait écho bien au-delà du stade Saputo. Son travail a notamment été reconnu dans la MLS et il a été finaliste au titre d'entraîneur-chef de l'année.

Wilfried Nancy était l'entraîneur-chef du CF Montréal depuis le 8 mars 2021. Photo : Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Deux semaines plus tard, le CF faisait de Hernán Losada leur nouvel-entraîneur-chef.

Les succès de la saison 2022 ne seront probablement pas égalés de sitôt et il ne restera qu'à voir si les partisans pourront être témoins d'une certaine suite en 2023.