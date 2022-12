Beat Feuz prendra sa retraite après Kitzbühel

Repousser mes limites et prendre des risques ont été ma passion pendant des années dans le ski de compétition. Mon intuition a souvent été la clé du succès. Aujourd'hui, mon intuition me dit que mes limites physiques sont atteintes , a expliqué Feuz dans un communiqué publié par la FIS.

Le skieur de 35 ans mettra un terme à sa riche carrière sur la Streif , la piste mythique de Kitzbühel dans les Alpes autrichiennes, où il s'est imposé en janvier dernier dans l'épreuve-reine du circuit blanc, au terme d'un duel de très haut niveau avec son compatriote Marco Odermatt.

Il aimerait bien y remporter une quatrième victoire en descente. Après avoir fini quatre fois deuxième à Kitzbühel, Feuz s'est imposé deux fois d'affilée sur la Streif en 2021, les 22 et 24 janvier. Il compte quatre globes de cristal en descente et a dominé 16 épreuves de Coupe du monde.

Considéré comme le meilleur descendeur des quatre dernières années, Feuz a réalisé le rêve de sa vie en gagnant, à 34 ans, la descente des Jeux olympiques de 2022 sur la piste de Yanqing. Une sorte d'apothéose, car le titre olympique se refusait à lui après plusieurs tentatives infructueuses. Il avait fini 13e en 2014, et avait en 2018 échoué aux 2e et 3e places respectivement dans le super-G et la descente en 2018.

Je ne peux rien imaginer de plus merveilleux que de rentrer à la maison avec une médaille d'or autour du cou , estimait-il ému après avoir reçu sa récompense.

Beat Feuz sur la piste de Kitzbühel Photo : Getty Images / Alexis Boichard/Agence Zoom

En plus de ces trois médailles olympiques, son palmarès impressionnant compte aussi un titre mondial en 2017 à domicile à Saint-Moritz en descente et 59 podiums en Coupe du monde, dont 47 en descente.