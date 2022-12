La Kényane Edna Kiplagat hérite de la victoire du marathon de Boston de 2021

La Kényane Edna Kiplagat, double championne du monde de marathon, a récupéré la victoire du marathon de Boston de 2021 après que sa rivale et compatriote Diana Chemtai Kipyokei eut été déchue de sa victoire pour dopage.

C'est un grand cadeau qui m'a finalement été attribué après une si longue attente , a dit, réjouie, la coureuse de 43 ans sur les réseaux sociaux.

Je suis reconnaissante que les résultats de 2021 soient officiellement publiés , a-t-elle poursuivi en saluant la mise en place des mesures antidopage strictes afin d'assurer une rémunération équitable et un sport propre .

Kiplagat, qui a remporté son premier marathon de Boston, l'un des plus prestigieux du circuit, en 2017 à 37 ans, empochera la somme de 150 000 $ US. Elle a également été invitée à participer à la prochaine course en avril.

Mardi, Chemtai Kipyokei, la lauréate de l'édition disputée en octobre 2021, a été suspendue six ans, jusqu'en juin 2028, pour plusieurs infractions au règlement antidopage.

Diana Chemtai Kipyokei lors du marathon de Boston en 2021 Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Depuis février 2016, l'athlétisme kényan se trouve dans le viseur de l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), le corps policier de l'antidopage.

Outre Kipyokei, 28 ans, ses compatriotes Purity Rionoripo et Betty Wilson Lempus ont été sanctionnées mardi après avoir été déclarées positives à des substances interdites. Trois autres coureurs kényans avaient été exclus la veille.

Le géant de l'athlétisme figure dans la catégorie supérieure de la liste de surveillance de l'Agence mondiale antidopage, aux côtés notamment de pays comme le Bahreïn, le Bélarus, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria et l'Ukraine.

Quelque 55 athlètes kényans figurent sur la liste mondiale des athlètes inadmissibles de l'AIU, mise à jour le 21 novembre.