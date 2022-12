Les Maple Leafs s’imposent et freinent la série victorieuse du Lightning

Auston Matthews a touché la cible en deuxième période, mardi, et les Maple Leafs ont vaincu le Lightning de Tampa Bay par la marque de 4-1, à Toronto.

Michael Bunting, Pierre Engvall et William Nylander ont aussi marqué pour les Maple Leafs, tandis que Matt Murray a réalisé 18 arrêts. Engvall et Nylander, qui a également amassé une aide, ont fait mouche dans un filet désert en fin de rencontre.

Vladislav Namestnikov a assuré la réplique du Lightning, qui a vu sa séquence de victoires s'arrêter à cinq. Andrei Vasilevskiy a repoussé 36 lancers.

Le Lightning a subi un 4e revers seulement à ses 17 derniers matchs (13-4-0).

De leur côté, les Maple Leafs venaient de perdre en temps réglementaire à l'étranger contre les Rangers, à New York, et les Capitals, à Washington, après avoir récolté au moins un point à leurs 15 duels précédents (12-0-3).

Bunting a ouvert le pointage en fin de première période, profitant d'une passe de Nylander pour battre Vasilevskiy du côté du bouclier et inscrire son huitième but de la campagne.

Matthews a été frustré en échappée par Vasilevskiy au premier vingt, mais s'est racheté après 61 secondes de jeu au deuxième tiers. Il a battu le gardien du Lightning grâce à un tir haut en avantage numérique.

Murray n'a quasiment pas été occupé lors des deux premières périodes, qui ont été dominées 29-8 par les Leafs au chapitre des tirs au but. Pendant ce temps, Vasilevskiy gardait le Lightning dans le coup en multipliant les arrêts spectaculaires.

Namestnikov a relancé les visiteurs en saisissant son propre retour pour battre Murray tôt en troisième période. Le portier a ensuite résisté à une poussée du Lightning avant qu'Engvall et Nylander cassent les reins de leurs rivaux.

Les Jets écrasent les Sénateurs

Kyle Connor a récolté deux buts et une aide dans une victoire de 5-1 des Jets, à Winnipeg, contre les Sénateurs d'Ottawa.

Connor et le défenseur Josh Morrissey, qui a amassé un but et une aide, ont prolongé tous les deux leur série de matchs avec au moins un point à 10. Morrissey a aussi fracassé un sommet personnel en inscrivant son 38e point de la saison.

Kevin Stenlund et Sam Gagner ont également fait bouger les cordages pour les Jets, qui ont gagné trois de leurs six derniers matchs.

David Rittich a réalisé 35 arrêts devant le filet des Jets. C'était la première fois cette saison qu'il obtenait un deuxième départ de suite. Connor Hellebuyck est aux prises avec un virus non lié à la COVID-19.

Drake Batherson a marqué en avantage numérique pour les Sénateurs. Cam Talbot a stoppé 19 lancers.

Disputant un cinquième match avec les Jets, Stenlund a profité de son propre retour pour marquer un premier but cette saison au début de la première période.

Morrissey a creusé l'écart cinq minutes plus tard quand son tir s'est faufilé à travers la circulation.

Batherson a réduit l'écart par la suite, mais Gagner a répliqué pour les Jets avec 13 secondes à écouler au premier engagement.

Connor a inscrit ses 14e et 15e buts de la saison en deuxième période.