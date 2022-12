Matthew Bergeron se tourne vers le repêchage de la NFL

Le Québécois a annoncé sa décision sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un secret de Polichinelle après que le bloqueur à gauche de l'Orange de l'Université Syracuse eut accepté en novembre l'invitation des organisateurs du Senior Bowl.

Merci à tous les instructeurs que j'ai eus pendant mon séjour ici, et spécialement à [l'entraîneur-chef Dino] Babers et à [l'entraîneur de la ligne offensive Mike] Schmidt. Votre soutien constant m'a aidé à grandir plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Je suis honoré par l'occasion qui s'offre à moi et je n'aurais pas pu y arriver sans l'appui et l'amour indéfectibles de ma famille , a-t-il écrit.

Sur le même sujet : [Podium] En route vers la NFL sur un air de famille

Matthew Bergeron a laissé son empreinte sur le programme de football de l'institution basée dans l'État de New York. Dès son arrivée dans la NCAA en 2019, il est devenu l'un des rouages importants de la ligne à l'attaque et a rapidement gravi les échelons au sein de l'Orange.

L'athlète de 22 ans au fort gabarit a été nommé l'un des capitaines de la formation avant le début de la dernière campagne. Plusieurs honneurs hebdomadaires et annuels lui ont été décernés pour ses succès sur le terrain et sur les bancs d'école.

L'équipe a récemment bouclé son calendrier avec un rendement de sept victoires contre cinq revers, synonyme de participation à un bowl de fin de saison. L'Université Syracuse sera opposée le 29 décembre aux Gophers de l'Université du Minnesota dans le cadre du Pinstripe Bowl.

Puisqu'il effectuera le saut dans la NFL en 2023, tout porte à croire que Matthew Bergeron renoncera au match de championnat, qui se tiendra au Yankee Stadium, pour se concentrer et se préparer en vue des différentes étapes qui le conduiront au repêchage.

Je chérirai à jamais mon séjour à Syracuse. J'ai toujours rêvé de jouer dans la NFL et je sais que grâce à mon passage ici, je suis bien préparé pour le prochain défi , renchérit le Victoriavillois, originaire de Montréal, dans sa lettre confirmant l'entame d'un nouveau chapitre de sa carrière.

Outre sa participation au Senior Bowl, qui regroupe les meilleurs finissants de la NCAA durant une semaine d'entraînement qui se conclut par un match, le produit des Filons du Cégep de Thetford pourrait être invité aux tests d'évaluation organisés par la NFL.

Son université tiendra également une journée d'évaluation au cours des prochains mois à laquelle seront invités des dépisteurs de l'ensemble des 32 équipes du circuit Goodell.

Le repêchage de la Ligue nationale de football se tiendra du 27 au 29 avril 2023. Certains experts estiment que Matthew Bergeron entendra son nom être prononcé pendant le deuxième ou le troisième tour de l'encan.