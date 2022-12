L’année 2022 en basketball : de Mathurin aux Warriors en passant par les Nets

Sur la scène du basketball, l’année 2022 a été marquée par la brillante entrée en scène du Québécois Bennedict Mathurin, par la bisbille du côté des Nets et par la gloire retrouvée de Golden State.

Voici donc un abécédaire de l’actualité sur la planète basket.

Admirables : Les débuts de Bennedict Mathurin. Repêché sixième en juin, le Montréalais a offert une moyenne de 20,2 points à ses 13 premières rencontres. Déjà un élément important des Pacers, Mathurin peut aspirer au titre de recrue de l'année s'il ajoute un bon nombre de feux d'artifice.

Brooklyn : Pendant l'été, Kevin Durant aurait demandé à la haute direction des Nets de choisir entre lui et le tandem Sean Marks et Steve Nash, respectivement directeur général et entraîneur. Le Canadien Nash a été congédié quand le club a affiché un dossier de 2-5 en début de saison. A suivi la controverse entourant Kyrie Irving, qui a publié sur Twitter un lien vers une oeuvre antisémite . L'équipe lui a imposé une suspension de huit matchs.

Stephen Curry a soulevé son quatrième trophée de champion de la NBA. Photo : Getty Images / Elsa

Championnat : Les Warriors ont mis la main sur un quatrième titre en huit ans lorsqu’ils ont battu les Celtics de Boston en six matchs en finale. Le joueur le plus utile a été Stephen Curry.

Dort : Le Montréalais Luguentz Dort, du Thunder de l’Oklahoma, a accepté une prolongation de contrat de cinq ans, qui serait évaluée à 87,5 millions de dollars, pendant l'intersaison.

Luguentz Dort Photo : AP / Sue Ogrocki

Élimination : Au printemps, les Raptors ont connu une sortie hâtive au premier tour des séries. En revanche, Scottie Barnes a été nommé la recrue de l'année dans la NBA.

Fervente : La salle comble de 21 900 personnes qui a assisté à un match préparatoire entre les Raptors et les Celtics au Centre Bell, le 14 octobre. Toronto a gagné 137-134 en prolongation lors du premier match des Raptors à Montréal en quatre ans.

Géant : Bill Russell a rendu l'âme le 31 juillet, à 88 ans. Il a remporté 11 titres de la NBA avec Boston et a fait partie de 12 équipes d'étoiles. L'homme de 2,08 m (6 pi 10 po) a été intronisé au Temple de la renommée en 1975.

Bill Russell réalise un bloc contre les Warriors de Philadelphie de Wilt Chamberlain (à gauche), en 1964, la première année que le cinq partant des Celtics sera exclusivement formé de joueurs noirs. Photo : NBA.com

Haliburton : Tyrese Haliburton, des Pacers, a livré en novembre la première série de trois matchs avec au total 40 passes et aucun revirement depuis que la NBA tient compte des revirements individuels, soit 1977-1978. Il mène le circuit pour les passes par rencontre cette saison.

Immobilier : Le Heat de Miami cherche un nouveau partenaire pour nommer son aréna en raison de l'effondrement de la place d'échange de cryptomonnaie FTX, en novembre.

Johnson : Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O'Neal et Kenny Smith, de l'émission Inside the NBA, ont vu leurs ententes être prolongées à long terme par TNT, en octobre.

Karl : George Karl a fait son entrée au Temple de la renommée en septembre tout comme Swin Cash et Manu Ginobili, notamment. Avec 1175 victoires comme entraîneur, Karl vient au 6e rang dans l'histoire de la NBA.

Luka Doncic en a fait voir de toutes les couleurs à la défense des Raptors. Photo : Getty Images / Tim Heitman

Luka : Auteur de cinq matchs de 40 points ou plus, Luka Doncic, des Mavericks de Dallas, lutte avec Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie, pour la couronne des pointeurs cette saison.

Match des étoiles : À Cleveland, en février, une quarantaine de joueurs actuels et d'anciennes gloires ont été rassemblés au milieu du terrain, dont Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et Jerry West. On rendait ainsi hommage à l'équipe du 75e anniversaire de la NBA.

Nowitzki : Dirk Nowitzki a vu son numéro 41 être retiré par les Mavericks en janvier. L'Allemand de 44 ans a passé la totalité de ses 21 saisons dans la NBA avec Dallas.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Dirk Nowitzki avec sa famille lors du retrait de son no 41 à Dallas, en janvier 2022 Photo : Getty Images / Tom Pennington

Offre : Qui fera la meilleure pour acquérir les Suns de Phoenix? Robert Sarver a entamé le processus de mise en vente en septembre, dans la foulée d'accusations d'inconduites en milieu de travail.

Popovich : En mars, Gregg Popovich est devenu l'entraîneur avec le plus de victoires dans la NBA, soit 1336. À la tête des Spurs depuis 1996, l'homme de 73 ans a dirigé cinq clubs champions.

Quête : À sa 20e saison, LeBron James vise le record de tous les temps pour les points. Au 23 décembre, il se trouve à 667 de la marque de Kareem Abdul-Jabbar. S'il conserve ce rythme et la santé, il pourrait détenir le record vers la fin de février.

Rise : Le film d'Akin Omotoso est sorti en juin sur Disney+. Il porte sur le parcours des frères Antetokounmpo, dont la vedette Giannis a été l’élément central du championnat des Bucks de Milwaukee en 2021.

Silver : Le commissaire Adam Silver, en poste depuis 2014, a atteint le cap des 60 ans le 25 avril.

Adam Silver Photo : Getty Images / Takashi Aoyama

Tatum : Jayson Tatum a goûté à la finale de la NBA avec Boston et, cette saison, il se trouve dans le top 10 des pointeurs de la ligue.

Utile : Pour la deuxième année de suite, le joueur le plus utile a été Nikola Jokic, des Nuggets de Denver. Cette saison, le Serbe de 27 ans est en voie d'établir un sommet personnel pour les passes par rencontre.

Victor : Le Français de 18 ans et de 2,21 m (7 pi 3 po) Victor Wembanyama emballe le monde du basket avec son jeu éclatant et son potentiel. On s'attend à ce qu'il devienne le premier choix au prochain repêchage de la NBA.

Victor Wembanyama Photo : Getty Images / EMMANUEL DUNAND

Winning Time : La série de HBO sur les Lakers de Los Angeles des années 1980 a été lancée en mars et s'est avérée un grand succès. On s'attend à ce que la deuxième saison commence à la même période l'an prochain.

X : Comme 10 en chiffres romains, pour la 10e saison du club de La Nouvelle-Orléans en tant que Pelicans, emblème aviaire de la Louisiane.

Yas Mall : Le centre commercial d’Abou Dhabi accueille depuis octobre le premier NBA Store des Émirats arabes unis. Durant l’année 2022, la NBA a aussi ouvert des boutiques officielles à Paris, Berlin, Melbourne, Sydney et Manille.

Zion : Remis d'une fracture au pied, Zion Williamson mène la charge avec fracas pour les Pelicans, qui sont près du sommet dans l'Ouest.