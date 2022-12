Le Canadien rendra hommage à P.K. Subban

L’équipe en a fait l’annonce lundi.

Subban a été repêché par le Tricolore au 43e rang du 2e tour en 2007 et a disputé son premier match dans la LNH le 12 février 2010. Il a annoncé sa retraite du hockey en septembre dernier.

La soirée Retour au bercail de P.K. Subban au Centre Bell aura lieu lors de la visite des Predators de Nashville, équipe vers laquelle il avait été échangé par le CH en 2016 contre Shea Weber.

L’ex-joueur, maintenant analyste de hockey pour le réseau ESPN, rencontrera les partisans avant la partie du 12 janvier et aura droit une cérémonie d’avant-match.

Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau P.K. dans son premier domicile de la LNH, en janvier, a déclaré le propriétaire des Canadiens, Geoff Molson. Nous avons hâte de donner à nos partisans la chance de célébrer sa carrière et l'impact qu'il a eu - et qu'il continue d'avoir - sur la communauté montréalaise.

Le défenseur a disputé 434 matchs avec le Canadien et compte 63 buts et 278 points, en plus de 38 autres points en 55 matchs de séries éliminatoires.

Il a reçu le trophée Norris en 2013.