Hockey Canada doit faire la lumière sur l’identité des agresseurs, dit la ministre St-Onge

Le Globe and Mail et CBC News ont obtenu une copie d’un document de cour, dans lequel on peut lire qu'un parent de la victime alléguée aurait contacté une personne chez Hockey Canada le lendemain de l’agression. Il lui aurait aussi fourni une photo d’un des joueurs impliqués, prise le soir de la présumée agression, qui aurait eu lieu dans une chambre d'hôtel de London en 2008.

Des administrateurs de Hockey Canada ont cependant indiqué cet été, devant le comité parlementaire du Patrimoine canadien, ne pas avoir été mis au courant de l’identité des joueurs impliqués dans cette histoire.

Scott Smith et Tom Renney ont affirmé que ni la police ni les dirigeants de l’enquête indépendante que Hockey Canada avait commandée n’avaient été en mesure de les identifier.

Les détails dévoilés par l'enquête policière laissent croire le contraire.

« C’est choquant, dans tous les cas. Les administrateurs ont la responsabilité de faire en sorte que les gens dans leur organisation soient imputables de leurs actions, soient responsables d’une bonne gestion, d’une bonne gouvernance, et de transparence. C’est extrêmement choquant de voir que ce n’était peut-être pas le cas. » — Une citation de Pascale St-Onge

Le document, en partie caviardé, révèle aussi qu'un individu chez Hockey Canada a informé le joueur no 1 qu'une enquête policière serait lancée. C'est pour cette raison qu'il a contacté la présumée victime sur les médias sociaux, pour lui demander si elle avait porté plainte à la police.

Mme St-Onge espère que le nouveau conseil d’administration de la fédération sportive fera la lumière sur cette affaire.

Le nouveau conseil d’administration doit faire ses vérifications à l’interne et voir s’il y a lieu de faire des changements dans son personnel, de l’entourage des joueurs, pour s’assurer que joueurs et public puissent être en sécurité lors des événements qui entourent l’équipe. On s’attend à une gestion plus serrée, et plus de transparence.