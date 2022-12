Tous les prix? Que nenni!

Puisque nous sommes de fins observateurs – il y avait quand même le mot observations dans les titres de nos analyses pendant le tournoi, ce n’est pas rien –, nous nous permettons ici d’accorder de prestigieuses récompenses aux équipes, aux joueurs, aux entraîneurs et aux moments qui ont retenu notre attention au cours de cette Coupe du monde du chaos.

C’est parti.

Le plus beau but

Contre la Suisse, le Serbe Aleksandar Mitrovic a marqué d’une tête aussi pure que l’air des montagnes, aussi propre qu’une salle de chirurgie, aussi nette que le Monsieur du même nom. Le centre lui arrive sur la tête et il n’a même pas à sauter. Un simplement mouvement du cou et c’est au fond des filets.

Pour vrai, c’est ça ton but du tournoi?

Non, mais c’était un coup de tête absolument poétique qui méritait des fleurs. La palme revient au fils de Richard et de Lison, Richarlison (désolé), et à son retourné acrobatique de génie dès le premier match du Brésil en phase de groupe contre, oups, la Serbie de Mitrovic.

Le pire but du tournoi

La chevauchée improbable de Julian Alvarez contre la Croatie. Alvarez prend le ballon dans le rond central et l’objet lui colle au pied comme dans un sketch de vaudeville sportif. Deux défenseurs essaient de balayer le ballon en dehors de la trajectoire de course d’Alvarez. Chaque fois, le ballon lui revient dans les crampons. Une comédie tellement mauvaise qu’elle en devient savoureuse.

Le sélectionneur de l'Arabie saoudite, Hervé Renard Photo : Getty Images / AFP/KHALED DESOUKI

Le plus bel homme du tournoi, et peut-être du monde

Hervé Renard.

Le prix Ronaldo de la meilleure préparation pour un match

Faudra-t-il une commission d’enquête, comme au Brésil après la finale de 1998, pour faire la lumière sur ce qui s’est vraiment passé avant que la France saute sur le terrain contre l’Argentine? Les Bleus étaient méconnaissables pendant au moins une bonne heure en finale, et on ne pouvait s’empêcher de penser que le vilain virus qui avait privé Dayot Upamecano et Adrien Rabiot de la demi-finale faisait encore des siennes. Selon Didier Deschamps, l’ensemble du groupe a été affecté d’une manière ou d’une autre. On a tendance à le croire.

Le meilleur buteur de toute l’histoire du Canada à la Coupe du monde masculine

Alphonso Davies. Et le Marocain Nayef Aguerd.

La meilleure célébration

L’Anglais Jack Grealish a réalisé une danse saugrenue après avoir inscrit le dernier but de la victoire de 6-2 contre l’Iran. Il avait une bonne raison : un garçon de 11 ans atteint de paralysie cérébrale l’avait mis au défi de danser ainsi s’il marquait au Qatar. Pari tenu.

Le troll du tournoi

Le Ghanéen Osman Bukari assure qu’il s’agissait d’un hommage, mais sur le coup, c’était difficile de l’interpréter ainsi. Vingt minutes plus tôt, Cristiano Ronaldo avait présenté sa célébration habituelle après avoir ouvert la marque entre le Portugal et le Ghana. Bukari, après avoir inscrit un but lui-même, a couru vers le drapeau de coin et a sauté à la Ronaldo. L’auteur de l’original n’était pas impressionné par la copie – d’autant plus que c’était un but tardif dans une défaite de 3-2 du Ghana.

Le joueur argentin le plus important de tous les temps

Thiago Almada. C’est sans doute l’opinion de la MLS, du moins.

Le nom le plus pertinent

Thomas Meunier, parce qu’après tout, ce qu’on avait le goût de demander à la Belgique, c’est : tu dors?

Le prix Gonzalo Higuain du meilleur Gonzalo

N’en déplaise au champion du monde Gonzalo Montiel, soulignons la première titularisation de Gonçalo Ramos avec l’équipe nationale du Portugal. Avec Ronaldo sur le banc, Ramos s’est permis un remarquable triplé en huitièmes de finale contre la Suisse. Une autre raison pour Ronaldo de prendre sa Coupe du monde et de la jeter à la poubelle.

Le loisir le moins opportun

Incapable de sortir de leur groupe, les Allemands sont vite rentrés chez eux pour se remonter le moral. Les possibilités étaient nombreuses : prendre un verre, lire un bon livre, jouer aux dés. Le gardien Manuel Neuer a pourtant eu la brillante idée d’aller faire du ski, et ce qui devait arriver arriva. Neuer s’est fracturé la jambe, et il ratera la fin de la saison du Bayern de Munich. Il aura donc tout le temps de, euh, prendre un verre, lire un bon livre, jouer aux dés…

Le Mac Allister le plus productif en décembre après Kevin

Alexis.

Le plus beau pied de nez au règlement

Le carton jaune après avoir enlevé son maillot pour célébrer un but n’est pas le chapitre des lois du jeu le plus populaire auprès des joueurs. Vincent Aboubakar savait très bien ce qu’il faisait après avoir marqué pour donner la victoire au Cameroun contre le Brésil. Son pays n’allait pas sortir de la phase de groupe, il avait déjà été averti… torse nu, Aboubakar a bien rigolé avec l’arbitre américain Ismail Elfath avant que celui-ci ne lui présente son carton jaune, puis le rouge.

Les sous-vêtements par excellence

Le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal n’a pas de filtre – pour le meilleur et pour le pire. Avant le tournoi, van Gaal a eu la bonté d’expliquer à l’humanité entière que sa femme lui avait fait cadeau de trois nouvelles paires de caleçons orange. C’est qu’il aime en porter des propres tous les jours, voyez-vous. Les sous-vêtements sont apparemment devenus une superstition qui sourit tout de même à van Gaal : comme en 2014, son équipe des Pays-Bas a été éliminée du tournoi sans perdre de match.

Un couple uni : Truus et Louis van Gaal Photo : Getty Images / AFP/ALBERTO PIZZOLI

Le prix Wout Weghorst du meilleur coup franc

L’improbable but du Néerlandais en toute fin de match contre l’Argentine appartient à sa propre catégorie d’excellence et lui vaut que son nom figure dans celui du prix, que l’on remet aux Croates, auteurs d’un bijou dans la petite finale contre le Maroc. Un ballon lobé dans la surface par Lovro Majer, Ivan Perisic qui prolonge de la tête et Josko Gvardiol qui plonge pour que son crâne pousse le ballon derrière Yassine Bounou. Un bijou, vous dit-on.

Le prix Gianni Infantino des pieds dans les plats

À John Herdman, tout ce que nous pouvons souhaiter, ce sont de joyeuses F… êtes.