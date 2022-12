Le CIO ne donnera pas les Jeux olympiques au Qatar

Le Qatar se veut « leader mondial dans le domaine du sport » et vise d'organiser les Jeux olympiques de 2036. Il ne les aura pas, si on se fie aux commentaires venant du CIO.

Le Qatar entend diversifier son économie gazière à l'horizon 2030 grâce au sport et au tourisme. Il étudie une nouvelle campagne pour 2036 en utilisant la Coupe du monde comme tremplin, selon des responsables sportifs.

L'émirat a été candidat refoulé pour les Jeux d'été de 2016, de 2020 et de 2032.

Le Qatar a fait l'objet de vives critiques concernant son bilan environnemental et en matière de droits de la personne après s'être vu attribuer la Coupe du monde de soccer, qui s'est terminée dimanche par la victoire de l'Argentine.

Les infrastructures et l'organisation du rendez-vous planétaire de soccer ont coûté 300 milliards de dollars, selon les estimations. Et le CIO cherche justement à limiter les coûts de l'organisation des JO.

Le Qatar et la FIFA ont inscrit quelques buts contre leur camp , selon Michael Payne, directeur marketing du CIO entre 1983 et 2004.

Face à n'importe quelle autre candidature, le Qatar n'a aucune chance , estime Jean-Loup Chappelet, spécialiste du mouvement olympique à l'Université de Lausanne.

Il manque des infrastructures pour présenter les JO, précise-t-il, et le CIO cherche à éviter les investissements qui font déraper les budgets . Parmi ces investissements, il y a cette idée extravagante : le Qatar serait prêt à climatiser le parcours du marathon!

Également, M. Chappelet rappelle que le CIO ajoute maintenant l'inscription du respect des droits de la personne dans le contrat des villes hôtesses.

Le changement de date du match d'ouverture de la Coupe du monde à trois mois de la compétition, qui témoigne d'un manque de professionnalisation , et la volte-face sur la vente de bière autour des stades à deux jours du coup d'envoi sont des erreurs qui pourraient peser, renchérit M. Chappelet.

En raison des chaleurs accablantes de l'été, des JO dans l'émirat nécessiteraient certainement un changement de date par rapport à la plage traditionnelle de fin juillet. Des précédents existent, comme à Tokyo en 1964 (10-24 octobre) ou encore à Séoul en 1988 (17 septembre-2 octobre).

Vers une candidature commune?

Le Qatar n'est pas le seul à vouloir présenter les JO. La Turquie a postulé cinq fois et l'Arabie saoudite envisage une double candidature pour la Coupe du monde de soccer de 2030 et pour les JO de 2036 (qui ne seront pas attribués avant 2025 au plus tôt), rapportent plusieurs sources.

La Coupe du monde de 2022 a revitalisé l'unité arabe et le pan-arabisme , explique Danyel Reiche, professeur à l'Université Georgetown à Doha, après le blocus diplomatique imposé au Qatar par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte entre 2017 et 2021. Il plaide pour des candidatures communes pour les événements sportifs continentaux et mondiaux [...] qui pourraient avoir pour dividende une paix durable .

Le Qatar présentera dans un avenir proche de grands événements sportifs : la prochaine Coupe d'Asie de soccer, les championnats du monde de natation en 2024, les mondiaux de tennis de table en 2025 et les Jeux asiatiques en 2030.

Rappelons que l'émirat recevra la F1 à partir de 2023 puis une manche du Championnat du monde d'endurance (WEC) en 2024, avec pour objectif d'être no 1 dans le sport automobile , selon Akbar al-Baker, le dirigeant de Qatar Tourism, l'organisation chargée du tourisme.

Son fonds d'investissement sportif QSI est propriétaire du Paris Saint-Germain et est actionnaire du club portugais de Braga.