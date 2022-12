« Il a remporté 11 championnats nationaux, 7 coupes nationales, 4 Ligues des champions, 8 supercoupes nationales, 3 supercoupes d’Europe et 3 Coupes du monde des clubs avec Barcelone et le Paris Saint-Germain – pour l’instant. Mais il n’a pas gagné de Coupe du monde avec l’Argentine. »

Il a remporté un championnat du monde des moins de 20 ans, les Jeux olympiques et une Copa América pour son pays. Mais il n’a pas gagné de Coupe du monde avec l’Argentine.

Il a gagné sept Ballons d’or, il a été nommé le meilleur joueur du Mondial de 2014, il a été six fois le meilleur buteur de la saison en Europe et il a dominé huit fois le palmarès des buteurs en Espagne. Mais il n’a pas gagné de Coupe du monde avec l’Argentine.

Quels désagréments vient-on de s’éviter.

Lionel Messi est champion du monde. Ne pas gagner le seul trophée qui manquait à sa collection (avec tout le respect qu’on doit à l’illustre Coupe de France) n’aurait pas valu qu’on diminue toutes ses réussites au fil des ans, mais elle aurait alimenté ce cynisme typique de l’ère Messi-Ronaldo, une période où admettre sa préférence pour l’un revenait à rejeter l’autre.

Mais sachez ceci : le numéro du funambule est impressionnant même si la corde n’est pas en feu.

Ce triomphe à la Coupe du monde, c’est le point d’exclamation de la carrière de Lionel Messi. Ce n’est pas obligatoire d’établir qui a été le meilleur joueur de soccer de tous les temps, mais l’Argentin vient de fournir un sacré argument.

Deux buts, une contre-attaque superbement lancée pour le but de Di Maria, un sang-froid remarquable pour réussit le premier tir de barrage de l’Argentine : Messi, comme à son habitude, a été au cœur des débats.

Deuxième équipe gagnante d’une Coupe du monde après avoir perdu sa première rencontre, cette Albiceleste a grandi de match en match. Messi aussi. On le savait déjà investi d’une mission. Dimanche, on le sentait presque possédé. Son expression lorsque la caméra l’a trouvé pendant l’hymne argentin avait des allures de divulgâcheur : il n’y avait aucune chance que cet homme accepte la défaite ce jour-ci.

Comme en 1986, l’Argentine a été portée par son meilleur joueur qu’on pourrait presque appeler son leader spirituel. Au fond, le soccer est un jeu simple : le Canada se qualifie pour un Mondial, et puis l’Argentine gagne le tournoi.

Envoie-moi un ange

Pendant une heure, on n’a pu que se dire que c’était la finale d’Angel Di Maria.

Touché à un quadriceps dans le dernier match de la phase de groupe entre l’Argentine et la Pologne, Di Maria avait été ménagé depuis, à l’exception de huit minutes en quarts de finale contre les Pays-Bas. Il avait certainement l’air bien reposé contre la France.

Dès les premiers instants de la rencontre, Di Maria a amorcé une longue séance de torture des arrières français. Il demandait le ballon. L’occasion ne l’effrayait pas. Il tenait à semer le doute chez l’adversaire et il y est parvenu.

Di Maria n’a raté qu’une passe pendant ses 64 minutes sur la pelouse. Il a créé trois occasions pour ses partenaires et a provoqué ce tir de pénalité que Messi a converti en première mi-temps. Et ce but, ce but!

La contre-attaque est magnifique, mais il y a de ces journées où la passion l’emporte sur la raison. On pourrait louanger la qualité technique qui a mené au but, mais un Di Maria ému aux larmes d’avoir doublé l’avance de son Argentine en disait plus long que toute analyse.

Avec Di Maria sur le terrain, l’équipe de Lionel Scaloni a fourni une de ses performances collectives les plus convaincantes depuis un mois. Après qu’il eut été remplacé par Marcos Acuna, le niveau de l’équipe n’a plus été le même.

Di Maria, ce coéquipier exemplaire qui fait jouer les autres, qui se met au service du système. Ce n’est pas un hasard si le Real Madrid, en 2014, a enfin rompu sa série d’insuccès en Ligue des champions avec Di Maria en milieu de terrain. Au lieu de protester, l’ailier a reculé à ce poste à la demande de l’entraîneur Carlo Ancelotti, car c’était ce qui ferait gagner l’équipe.

À 34 ans, Di Maria vit ses dernières années avec l’équipe nationale. Il est passé à travers des moments de méforme, de trop nombreuses blessures. Oui, l’histoire retiendra que c’était la Coupe du monde de Messi. Mais ne négligeons pas la contribution d’Angel Di Maria et, surtout, ce que l’Argentine aurait pu accomplir si le destin avait voulu qu’il soit toujours à sa disposition.

Vent de changement

Les changements en première mi-temps qui n’ont rien à voir avec une blessure font partie de ces moments rares qui, pour une raison obscure, sont susceptibles de rester gravés dans une mémoire. Ça fait presque 10 ans, mais Andrés Romero qui sort après une petite demi-heure en 2013 au Red Bull Arena, ça dit probablement quelque chose à certains Montréalais.

Pour un entraîneur relativement conservateur, Didier Deschamps a donc montré une audace remarquable en première mi-temps en procédant à un double changement après une quarantaine de minutes. Au revoir, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, et bonjour, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.

La manœuvre a pris du temps à faire son œuvre, mais Deschamps a fini par avoir raison. C’est ultimement la sortie de Di Maria qui a donné un élan aux Français, mais Muani, tout particulièrement, a été un de ces Français qui sortira grandi de cette finale.

Le joueur de l’Eintracht Francfort, qui a encore toute sa carrière internationale devant lui, a fait travailler les Argentins. Son volume de jeu et ses efforts ont aidé les Français à se porter en avant. Il n’a pas craint les duels, et il a réussi avec aplomb le quatrième tir de barrage quand un échec aurait donné le trophée à l’Albiceleste.

Deschamps réfléchira à son avenir. C’est logique, après 10 ans et demi à la tête de l’équipe de France. Par choix et par obligation, à cause de blessures, il a donné quelques chances à des joueurs moins expérimentés sur la scène internationale, comme Muani. Il a dû oser.

Les Bleus de Deschamps ont connu de grands succès, mais ils n’ont pas été si audacieux sur le terrain. Peut-être ont-ils la matière première pour y remédier dans le prochain cycle.