Messi et l’Argentine champions du monde

C'est aux tirs au but que la rencontre s'est décidée, après 120 minutes de soccer complètement fou, où la différence a été le manque de réussite des Français au point de réparation, auteurs de 2 ratés en 4 tentatives. Un suspense digne de ce match, marqué par trois tirs de pénalité, six buts et une pléthore de rebondissements.

Les Sud-Américains ont d'abord ouvert le score à la 23e minute, sur un tir de pénalité converti par Messi, mais obtenu par Angel Di Maria, auteur d'un fort match jusqu'à son remplacement à la 64e minute.

Sur l'action ayant mené au coup de sifflet de l'arbitre, Di Maria a habilement effacé Ousmane Dembélé d'un crochet du gauche, avant de s'inviter dans la surface de réparation française. Battu dès le départ de l'action, et en retard dans son repli défensif, Dembélé a fauché le talon de Di Maria, qui s'est écroulé avant de pouvoir remettre le ballon à un coéquipier.

13 minutes plus tard, Di Maria doublait l'avance de son équipe, complétant une contre-attaque collective de toute beauté initiée notamment par Lionel Messi, impérial au milieu de terrain.

Di Maria célèbre son but avec De Paul. Photo : Reuters / DYLAN MARTINEZ

Sur le jeu, la Pulga , dos au but et sous pression, a effectué un joli contrôle avant de remettre de l'extérieur du pied dans le couloir droit, à l'intention de Julian Alvarez. Une passe en profondeur plus tard, Alexis MacAllister remettait sur sa gauche pour Di Maria, laissé complètement seul par la défense française, qui a énormément souffert pendant la première heure du match.

En deuxième mi-temps, la domination argentine s'est poursuivie un temps, et il a fallu attendre la 68e minute pour voir une première tentative de tir français, l'œuvre de Randal Kolo Muani, entré à la 41e pour son coéquipier Dembélé. Un effort qui a semblé redonné vie au onze tricolore, qui peinant à progresser vers l'avant jusque-là.

Muani, encore lui, a plus tard obtenu un tir de pénalité à la 80e, converti avec panache par Kylian Mbappé, qui a aussitôt complété son doublé (81e) en inscrivant un filet d'une magnifique volée depuis l'entrée de la surface argentine. Un revirement de situation digne des plus grandes occasions, et survenu après une rare perte de ballon de Lionel Messi au milieu du terrain, battu par un Kingsley Coman tenace sur la séquence.

Mbappé a inscrit deux buts en autant de minutes pour égaliser la marque. Photo : Reuters / PAUL CHILDS

Après l'exultation, le rythme des attaques françaises s'est accéléré et s'est transporté jusque dans les périodes de prolongation. Mais à la 108e minute, Lionel Messi a marqué une nouvelle fois le cœur et l'esprit des amateurs de soccer, complétant son doublé sur un retour de tir de Lautaro Martinez que le gardien français Hugo Lloris n'a pu contrôler.

Lionel Messi a marqué en période supplémentaire pour donner l'avance 3-2 à l'Argentine. Photo : Getty Images / Julian Finney

À deux minutes de la fin du temps supplémentaire, alors que le match semblait plié, une frappe de Mbappé bloquée de la main par le défenseur argentin Montiel a offert une nouvelle occasion de tir de pénalité au prodige français. Sa deuxième occasion des 6 mètres du match a elle aussi aboutie au fond des filets, envoyant tout le monde aux tirs aux buts.

Montiel fait une main dans la surface de réparation argentine, offrant un deuxième tir de pénalité à Mbappé. Photo : Reuters / LEE SMITH

À cet exercice, ce sont les Argentins qui ont eu le dessus. Emiliano Martinez a réalisé l'arrêt sur la tentative de Kingsley Coman, avant de voir Aurélien Tchouméni rater le cadre, tandis que les quatre tireurs argentins a s'élancer ont trompé Hugo Lloris.

Au bout du suspense, l'Argentine remporte donc une première finale de Coupe du monde depuis 36 ans, offrant du fait même le titre de champion du monde à Messi. À 35 ans, dans ce qui était son dernier match dans un Mondial, le capitaine argentin a été l'auteur d'un doublé, en plus d'être buteur lors de la séance de tirs au but.

Septuple vainqueur du Ballon d'or, récompensant le meilleur joueur de la planète, le talisman argentin complète ainsi sa collection de trophées en ajoutant celui de champion du monde, le seul d'envergure qui manquait à son illustre palmarès.

Lionel Messi participait à une deuxième finale de Coupe du monde, après celle de 2014. Photo : afp via getty images / PAUL ELLIS

Cette victoire est aussi synonyme d'une troisième étoile sur le maillot ciel et blanc de l'Argentine. Le dernier triomphe de l'Albiceleste en Coupe du monde datait de 1986, quand Diego Maradona avait mené les siens à une victoire 3-2 face à l'Allemagne de l'Ouest.

De son côté, le triplé tardif de Kylian Mbappé lui procure le Soulier d'or du meilleur buteur du tournoi. À 23 ans, le Français compte déjà 12 réalisations en Coupe du monde, à seulement 4 longueurs de Miroslav Klose, détenteur du record avec 16 buts en 4 Mondiaux.

Plus de détails suivront.