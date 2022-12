Emma Lunder 11e à la Coupe du monde du Grand-Bornand

Seule représentante de l'unifolié à prendre le départ de la course, Lunder n'a raté qu'une cible lors de son deuxième passage au pas de tir en position couchée. Son temps de 34 min 45,9 s ne l'a laissée qu'à 3 dixièmes d'une place au sein du top 10.

La victoire est allée à l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser (33:54,10 et une boucle de pénalité) devant les Françaises Julia Simon, meneuse du classement général de la Coupe du monde, et Anaïs Chevalier-Bouchet, respectivement deuxième et troisième dans un mouchoir de poche, à 12,3 s et 14,3 s de la gagnante.

La Suédoise Elvira Oeberg termine quatrième à 15,8 s de la tête et devient la dauphine de Julia Simon au classement général.