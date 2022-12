Le Canada récolte trois autres médailles à Almaty

Après avoir inscrit le meilleur temps des demi-finales, Dubois a raté la médaille d'or par un peu plus de deux dixièmes de seconde. Lors de la finale A, Dubois a parcouru la distance en 1 min 24 s 775/1000 et n'a été devancé que par le Sud-Coréen Park Ji-won (1:24,573).

Pascal Dion était aussi de cette finale et a terminé en quatrième place.

J’ai eu plusieurs déséquilibres en finale , a expliqué Dion après la compétition. J’étais bien placé en troisième position et quand j’ai vu Steven et le Letton commencer à se chamailler un petit peu, j’ai vu une occasion d’aller en avant, sauf que j’ai perdu l’équilibre plusieurs fois et ça m’a pris toute mon énergie.

L’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste conclut ainsi son séjour de deux Coupes du monde au Kazakhstan avec une récolte de trois médailles.

De ce nombre, deux ont été acquises lors des épreuves de relais, incluant l'or au 5000 mètres masculin.

William Dandjinou, Pascal Dion, Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles ont combiné leurs efforts pour réaliser un chrono de six minutes 54,891 secondes. Ils ont devancé le quatuor des Pays-Bas par 44 millièmes de seconde.

Toute l’équipe est contente et c’est surtout que les six patineurs ont pu participer à au moins une des finales, donc chacun peut célébrer et personne n’a été laissé derrière , a renchéri Dion. C’est une de nos forces : peu importe les quatre gars qu’on met sur la glace, chacun connaît son rôle et chaque patineur a vraiment bien coursé les relais dans ces deux fins de semaine.

Peu de temps auparavant, l'équipe féminine formée de Danaë Blais, Kim Boutin, Courtney Sarault et Renee Marie Steenge avait permis au Canada de gagner l'argent du relais 3000 mètres.

Leur chrono de 4:13,564 les a laissées à environ six dixièmes de secondes des Sud-Coréennes.

On est contente de nos relais en fin de semaine, mais la finale a été un peu plus difficile, a indiqué Danaë Blais. On avait un nouvel ordre et on a fait quelques erreurs, mais en général on est bien contente de notre course. On a l’impression de beaucoup s’améliorer depuis le début de l’année et c'est encouragent.

Cette médaille d'équipe viendra panser les déceptions dans les épreuves individuelles : au 1000 m, Sarault a dû se conter du premier rang de la finale B, tandis que Boutin a pris le 4e place, à 43 millièmes de la troisième marche du podium, occupée par l'Allemande Anna Seidel.