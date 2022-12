Une équipe avec de l’expérience et une équipe avec un peu moins , a laissé tomber le Québécois.

Bel euphémisme que cet un peu moins , mais on voit où il voulait en venir. Sur papier, le résultat final de 5-1 en faveur du Lightning de Tampa Bay laisse croire à une nette domination des Floridiens; loin s’en faut.

La première période a été partagée, peut-être même en faveur du CH qui a obtenu plus de chances de qualité sans aucun but pour récompenser ses efforts. De l’autre côté, le Lightning, à la moindre ouverture, a frappé comme…l’éclair (c’est davantage un fait qu’un jeu de mots) et le Canadien est rentré au vestiaire, un peu démoralisé, en retard 0-2.

Inutile de recenser les exploits récents de Tampa, de vanter la cohésion de ce groupe qu’on dirait éternel : la démonstration de force a été totale. Non pas dans l’ensemble du jeu, mais dans les moments clés. L’adversaire a même laissé l’avantage de la possession au Tricolore, attendant son heure, sans trop forcer.

Alors, quand Cole Caufield a omis de couvrir son ami Kaiden Guhle, parti mettre de la pression sur Brayden Point, Brandon Hagel l’en a remercié et a ouvert la marque. Quand Jordan Harris a tenté de prendre l’avantage physiquement sur Nick Paul devant le filet, le joueur du Lightning a rusé pour doubler l’avance.

Puis, le CH a enchaîné les punitions au deuxième tiers, le Lightning a marqué deux fois, l’histoire était déjà écrite.

Quand tu joues contre une équipe comme ça qui, selon moi, est top trois ou quatre dans la ligue, qui est capable de gagner en séries, qui a gagné des Coupes Stanley, qui sait comment équilibrer son jeu même quand ça ne va pas à leur goût, ils savent qu’ils vont marquer un but s’ils ont une chance. Ils n’en ont pas besoin de cinq, ils en ont besoin d’une ou deux , a expliqué Drouin.

« C’est plate, mais tu peux apprendre de ce match, de comment ils ont agi, de prendre cette maturité-là. Ça prend du temps avoir de l’expérience comme ça et ils l’ont. » — Une citation de Jonathan Drouin à propos du Lightning

Lorsqu’on lui a rapporté les propos de son joueur, Martin St-Louis a opiné du bonnet.

C’est une équipe très expérimentée. Il n’y a pas grandes facettes de leur match qui ne sont pas bonnes. C’est de l’apprentissage un petit peu et c’est une bonne leçon pour nous autres de voir ce qu’on veut essayer de devenir. Ils compétitionnent, ils ont des bâtons fatigants. C’est tout connecté, ils savent tous ce qui se passe. Ça prend du temps ça , a-t-il renchéri sur le même thème.

Jake Allen et Nikita Kutcherov Photo : usa today sports / Eric Bolte

Ça prendra aussi de l’honnêteté, de l’imputabilité, la capacité de se regarder dans le miroir et de reconnaître ses erreurs.

L’entraîneur, à l’image d’un peu tout le monde, a présenté le Lightning comme un idéal à atteindre, une équipe pour qui le processus est terminé, un produit fini, pas parfaite, mais pratiquement aussi près que l’on puisse en être, de la perfection, dans un sport basé sur les erreurs.

St-Louis a parlé de la vérité . Il a fortement insisté sur ce point en fait avec des phrases du genre la vérité, c’est tout ce qui compte , ou encore, tout commence par la vérité .

Il a ensuite expliqué qu’elle est celle de son équipe actuellement.

Parfois, on est un peu désorganisés défensivement. On rate des couvertures. Ça fait partie du processus de croissance. Il va arriver que tu te retrouves dans une séance vidéo et que c’est toi le gars qui apparaît à l’écran et ça fait partie du jeu. C’est la vérité et c’est comme ça que tu grandis , a lancé St-Louis.

Était-ce dirigé envers Caufield, fautif sur le premier but du Lightning là où on aurait pu croire que l’erreur venait d’abord de Guhle? Possible, mais on se doute que l’entraîneur ne visait personne en particulier. Il s’agit d’avoir des joueurs humbles, capables d’accepter leurs torts et d’y mettre la volonté pour les corriger.

D’où la fameuse expérience à laquelle Drouin faisait référence. Former une équipe gagnante prend du temps et requiert beaucoup d’introspection, selon St-Louis. Semblable projet ne se développe pas en une nuit (ni en dix mois).

Et il faut le talent, bien évidemment. Le Canadien en a-t-il suffisamment? Le temps (décidément) nous le dira. Il a, à tout le moins, un professeur qui connaît la recette au-delà des aptitudes naturelles et qui essaie de l’inculquer à un groupe qui, de l’extérieur, semble réceptif.

En gros : une équipe avec de l’expérience, une équipe avec un peu moins, disait Drouin. On aurait pu s’arrêter là.

En rafale

Le Canadien espérait se donner un élan dans la dernière semaine avec une séquence de cinq matchs en huit jours, dont quatre à domicile. C’est tout le contraire qui s’est produit. Le CH conclut ce segment avec une fiche de 1-4-0 et part à l’étranger pour les sept prochaines rencontres, un voyage entrecoupé par la pause de Noël.

C’est le temps de se retrouver un peu. On est confortables sur la route cette année. Il y a des matchs où on ne se donne pas une vraie chance parce qu’il faut tuer des punitions sans arrêt. On va aller retrouver notre discipline sur la route , a lâché St-Louis.

Si l’entraîneur évoque la discipline, ou plutôt l’indiscipline, c’est que le Canadien est l’équipe la plus punie de la ligue depuis le 10 décembre avec 66 minutes. Samedi soir, le Lightning en a profité pour enfiler deux buts en six occasions.

On en parle avant chaque match, a juré Nick Suzuki. On en prend beaucoup trop. Faut que ça arrête. Certains gars dépensent toute leur énergie en jouant en désavantage, c’est dur de garder ton élan dans ce temps-là.

Dans cette drôle de séquence de cinq matchs, le CH a marqué tous ses buts (8) en troisième période.

Nick Suzuki Photo : usa today sports / Eric Bolte

Après la rencontre, l’équipe a annoncé avoir placé le défenseur David Savard sur la liste des blessés de façon rétroactive au 4 décembre.