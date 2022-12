Rare contreperformance de Mikaël Kingsbury à l’Alpe d’Huez

Classé première tête de série et bénéficiaire d'un laissez-passer directement vers la deuxième ronde, Kingsbury a chuté lors de sa course contre le Britannique William Feneley en 32e de finale et a ainsi été éliminé.

Samedi matin, à l'issue de cette épreuve, Kingsbury devait participer à une visioconférence avec les médias québécois, comme il le fait généralement après chacune de ses compétitions. Elle n'a finalement pas eu lieu.

Toutefois, Dominique Ladouceur, qui assure la coordination des événements médiatiques de Kingsbury, a affirmé que le bosseur québécois n'avait pas été blessé.

C'est une rare contreperformance pour Kingsbury, lui qui avait abouti sur la deuxième marche du podium au terme de la super finale la veille.

La victoire est allée au Japonais Ikuma Horishima, qui a battu le Français Benjamin Cavet 21-14. Le Suédois Walter Wallberg a mérité la médaille de bronze.

Kingsbury a été couronné champion en lever de rideau du calendrier au début de décembre à Ruka, en Finlande, avant de finir 2e à Idre Fjall samedi dernier. Il s'était immédiatement repris le lendemain, toujours en Suède, avec un sacre lors de l'épreuve en parallèle.

Chez les femmes, on a eu droit à un autre duel Japon-France en finale et à une victoire de la Japonaise Anwi Kawamura, par un score de 19-16, sur Perrine Laffont. L'Australienne Jakara Anthony s'est classée troisième.