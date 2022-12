Le nouvel emploi du sélectionneur marocain Walid Regragui lui a procuré certaines des plus grandes joies possibles dans le monde du soccer. Il lui a sans doute aussi fait ressentir l’une des plus grandes frustrations.

Peu importe le sport, les entraîneurs de renom sont des maniaques du détail. La préparation est méticuleuse. S’ils le pouvaient, ils auraient la maîtrise sur 10 fois plus d’aspects du jeu que ce que la réalité leur permet.

Or, ils ne sont jamais à l’abri d’une suite d’imprévus susceptible de saboter ce qui a été planifié.

Samedi, Sofyan Amrabat, l’un des meilleurs milieux de terrain de la compétition, a dû glisser au poste d’arrière central pendant le match contre la Croatie. Déjà privé de Romain Saïss et de Nayef Aguerd, Regragui a dû ramener au banc ses partants du jour, Jawad El Yamiq et Achraf Dari, en raison de blessures.

On y ajoute les pépins physiques de l’arrière gauche Noussair Mazraoui, et le constat est brutal : le Maroc a conclu le tournoi sans trois de ses titulaires en défense et carrément sans arrières centraux.

Avec leur 4e place, les Lions de l’Atlas viennent de réussir le meilleur résultat d’une équipe qui n’est pas européenne ou sud-américaine depuis que la Corée du Sud a obtenu le même en 2002. Et pourtant, ils ont des raisons de se demander ce qui aurait pu se produire si les hasards de la vie les avaient épargnés un peu.

Sept minutes tout seul

La vie serait plus facile si tout le monde pouvait se racheter en sept minutes pour un moment embarrassant vécu lors de notre dernière journée de travail.

En demi-finale, dans les secondes qui ont précédé le troisième but de l’Argentine, Lionel Messi a maîtrisé les mouvements de Josko Gvardiol aussi aisément qu’un père de famille qui fait bouger la tête du bébé par un simple déplacement de la cuillère. On fait une feinte par ci, on déplace le précieux par là… sauf que Messi, lui, voulait que Gvardiol tombe la tête première dans la purée.

Le doute aurait pu s’installer dans la tête de Gvardiol et dans ceux qui, depuis le premier match de la Croatie, chantaient les louanges du jeune défenseur central.

Mais cette petite finale n’était pas bien vieille quand Gvardiol a conclu une remarquable phase arrêtée croate pour ouvrir la marque. On n’allait plus suivre ses faits et gestes avec quelque appréhension que ce soit.

La suite du match de Gvardiol a été à l’image de tout son tournoi avant que Messi ne croise sa route. Il affiche une superbe maturité, une quiétude dans les duels, une qualité de relance qui ne se dément pas. Si les dirigeants du RB Leipzig devaient déjà s’attendre à toucher une belle somme lorsque le moment viendra où Gvardiol passera à l’étape supérieure, ils doivent se frotter les mains aujourd’hui. Sa valeur sur le marché des transferts monte assurément en flèche.

Forte de cette 3e place à la Coupe du monde, la Croatie aura toutes les raisons d’espérer s’imposer lors des finales de la Ligue des nations de l’UEFA, auxquelles participeront l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie (insérez votre propre blague de qualification pour le Mondial ici) en juin prochain – d’autant plus que Luka Modric a confirmé après la rencontre de samedi que sa retraite internationale, tout compte fait, attendra encore un peu.

Et il n’y aura pas de Messi pour pousser Gvardiol à la faute.

Il faut y appartenir

Le joueur qui possède plus d’un passeport peut avoir toutes sortes de raisons de représenter l’une ou l’autre de ses équipes nationales. Le romantique invoquera le sentiment d’appartenance à son pays ou l’importance que revêt le parcours de ses ancêtres. Le pragmatique admettra qu’une équipe lui offrait de meilleures garanties de temps de jeu que l’autre.

Bilal El Khannouss, jeune milieu de terrain de 18 ans, a fait ses débuts avec l’équipe nationale du Maroc samedi, en jouant 56 minutes de la petite finale du Mondial. Né en Belgique, il a représenté les Diables rouges jusque chez les moins de 18 ans, après quoi il a répondu à l’appel des Lions de l’Atlas.

Pourquoi? Le sélectionneur des U18 belges, cité par la RTBF, croit que c’est parce que le Maroc avait promis à El Khannouss des minutes au niveau U20 qu’il n’aurait pas obtenues avec la Belgique. Le joueur, pour sa part, a toujours dit que c’était le cœur qui avait parlé, que ses grands-parents sont marocains et qu’il voulait les rendre fiers. Que c’était la question que chantaient jadis Fabienne Thibeault et Richard Cocciante, bref.

Au Canada, l’enjeu des binationaux a été crucial pour la progression de l’équipe nationale. Les supporteurs des Rouges, depuis quelques années, se réjouissent que des éléments importants de leur équipe aient snobé certaines nations plus établies, ce qui n’arrivait pas auparavant.

Le parcours du Maroc pourrait bien avoir changé beaucoup de choses pour le soccer africain. On parle de la place des équipes du continent sur l’échiquier mondial, de leurs résultats. Le choix de représenter un pays africain lorsqu’on a deux passeports devrait faire partie de la discussion aussi.

Il suffit d’écouter les propos de certains commentateurs et même de certains entraîneurs de clubs européens quand vient la Coupe d’Afrique des nations, tous les deux ans au mois de janvier, pour constater que représenter une équipe de ce continent peut presque être perçu comme une nuisance, comme si jouer pour Liverpool était plus important que jouer pour l’Égypte, par exemple.

La Coupe du monde du Maroc montre plutôt que, de plus en plus, représenter une équipe africaine, c’est un signe d’ambition. Peut-être n’était-ce pas l’intention de Bilal El Khannouss, mais peut-être son exemple a-t-il aujourd’hui fait réfléchir un jeune joueur prometteur qui est encore tiraillé entre deux aspects de son identité.

C’est une bonne nouvelle pour les supporteurs de toutes les équipes nationales, car l’ensemble des fédérations de soccer de la planète ont une nouvelle bonne raison de lever leur jeu d’un cran auprès des athlètes qu’elles convoitent.