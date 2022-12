Jason Maas, nouvel entraîneur-chef à la barre des Alouettes

Âgé de 47 ans, ce natif du Wisconsin agissait comme coordonnateur de l’attaque des Roughriders de la Saskatchewan depuis 2019. Ces derniers l’ont démis de ses fonctions au terme de la dernière saison.

Produit des Ducks de l’Université de l’Oregon (NCAA), Maas a aussi été l’entraîneur-chef des Eskimos d’Edmonton de 2016 à 2019. Il y a compilé une fiche de 39 victoires contre 33 revers, obtenant une participation aux éliminatoires trois fois en quatre ans. Auparavant, en 2015, il avait été le coordonnateur offensif du Rouge et Noir d'Ottawa.

C'est à sa première saison dans la Ligue canadienne, en 2012, qu'il a inscrit son nom sur la Coupe Grey en tant que responsable des quarts chez les Argonauts de Toronto.

Il a aussi soulevé le trophée comme joueur des Eskimos en 2004 et 2005. Il s'est aussi aligné avec les Tiger Cats de Hamilton (2006) et les Alouettes (2007) avant d'accrocher ses crampons à Edmonton quatre ans plus tard.

Je suis extrêmement heureux de pouvoir engager un entraîneur de la trempe de Jason. Celui-ci possède une précieuse expérience comme entraîneur-chef dans la LCF, en plus d'être un véritable meneur d'hommes, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans le communiqué officiel de l'équipe. Pour l'avoir côtoyé pendant ma carrière et pour avoir maintenu un contact rapproché au fil des ans, je suis convaincu que Jason est la bonne personne pour nous permettre de poursuivre notre ascension.

Je suis très heureux de me joindre à la grande famille des Alouettes. L'équipe a démontré de belles choses la saison dernière et je compte bien continuer et complémenter le travail que Danny a fait afin que nous puissions connaître encore plus de succès, a pour sa part affirmé Maas. J'ai bien hâte de me mettre au boulot et de travailler main dans la main avec les joueurs et les entraîneurs afin que nous devenions tous meilleurs.

Le directeur-général et entraîneur-chef par intérim, Danny Maciocia a préféré Maas devant André Bolduc, Anthony Calvillo, Noël Thorpe et Byron Archambault.