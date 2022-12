La Gen3 de la formule E, une réponse à la crise climatique

C'est le pilote allemand Maximilian Günther qui a réussi vendredi le meilleur chrono de la semaine, en 1 min 25 s 127/1000, dans sa monoplace Gen3 de l'équipe Maserati sur le circuit Ricardo Tormo.

La troisième génération des monoplaces de la formule E (en moins de 10 ans) se veut une réponse à la crise climatique actuelle, dont on parle beaucoup à Montréal en raison du déroulement de la Conférence internationale sur la biodiversité COP15.

Le pilote allemand Maximilian Günther dans la monoplace Gen3 de l'équipe Maserati à Valence Photo : Formula E

Les monoplaces Gen3 sont plus légères de 80 kg que les Gen2, plus compactes et plus performantes.

Elle est plus légère et plus rapide, et c'est que nous voulons, nous, les pilotes , a expliqué le pilote suisse francophone Sébastien Buemi, de l'équipe Envision Racing à Valence.

Les châssis de la Gen3 sont conçus et fournis par Spark Racing Technologies, les batteries sont fournies par Williams Advanced Technologies et les pneus sont fournis par le manufacturier sud-coréen Hankook qui remplace Michelin.

Chaque équipe peut toutefois concevoir son propre moteur, ou groupe propulseur, qui pourra en 2023 atteindre 350 kilowatts, soit 470 chevaux, pour un poids d'environ 320 kg. Par comparaison, un groupe propulseur de F1 pèse environ 745 kg et développe pas loin de 1000 chevaux (rien que pour la partie thermique).

Les groupes propulseurs de la Gen3 sont trois fois plus puissants qu'il y a cinq ans, et pourtant, ils sont plus petits, plus compacts, plus légers. Les avancées technologiques sont majeures. Il n'y a presque plus de perte d'énergie entre la batterie et les roues , a expliqué le directeur de l'équipe Envision, le Français Sylvain Filippi, dans le paddock de Valence.

Les deux monoplaces Gen3 de l'équipe McLaren sur le circuit de Valence Photo : Formula One

30 % de l'énergie que nous allons consommer provient de la capacité de la Gen3 à régénérer de la puissance, c'est un gros pas en avant en termes de technologie , a précisé le pilote brésilien Antonio Félix Da Costa de l'équipe Porsche à Valence.

Cette capacité à générer de l'énergie de l'intérieur, c'est de l'énergie gratuite qui augmentera l'autonomie du véhicule, ce qui fera le bonheur des consommateurs quand cette technologie se retrouvera dans les voitures de route.

Avec la crise de l'énergie qui s'est amplifiée depuis six mois, avec notamment la guerre en Ukraine, la question de l'efficacité énergétique est vitale, et les développements en FE sont d'autant plus pertinents , affirme M. Filippi.

Et le développement ne s'arrête pas. Les acteurs du Championnat de FE ont déjà commencé à partager des idées pour la prochaine génération de monoplaces (Gen4).