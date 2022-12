Curtoni s’impose à Saint-Moritz, Goggia se blesse

Avec un chrono de 1 min 9 s 40/100, la skieuse de 31 ans a devancé sa compatriote et favorite Sofia Goggia et la Suisse Corinne Suter par respectivement 29 et 73 centièmes.

La Canadienne Marie-Michèle Gagnon s’est classée 28e, à 2,35 s de la gagnante, tandis que sa coéquipière Stefanie Fleckstein s’est pointée au 39e échelon (+2,88s).

À cause des mauvaises conditions météorologiques, le départ de l'épreuve avait été abaissé au niveau de celui du super-G prévu dimanche. La neige puis le brouillard ont perturbé la course, en particulier avant le départ de Goggia, vice-championne olympique.

En s'élançant en deuxième position, Curtoni a donc bénéficié d'une plus grande visibilité que sa coéquipière, 10e à prendre le départ.

C'est au milieu du parcours que le brouillard était le plus épais. Il a freiné les intentions des skieuses dans une discipline où vitesse rime souvent avec risque.

Il s'agit de la troisième victoire de Curtoni sur le circuit, après le super-G de Cortina d'Ampezzo en début d'année et la descente de Bansko (Bulgarie) en 2020.

Victorieuse des deux premières descentes de l'hiver à Lake Louise, Goggia faisait figure d'immense favorite, surtout après sa démonstration jeudi lors du second entraînement, qu'elle avait survolé.

Vendredi, rien ne s'est passé comme prévu pour l'Italienne de 30 ans, qui, en plus de skier dans la brume, s'est fracturé la main gauche en heurtant la troisième porte à près de 100 km/h. Elle va se faire opérer immédiatement à Milan pour essayer d'être au départ de la course demain (samedi) , a annoncé la FIS sur Twitter.

Skieuse spectaculaire, connue pour son goût du risque, Goggia a tout de même réussi à établir le record de vitesse pendant la course, à 99,45 km/h, selon la FIS.

Samedi, la météo devrait être ensoleillée pour la deuxième descente prévue à partir de 10 h 30 (4 h 30 HNE), ce qui pousserait alors les organisateurs à faire débuter la course plus haut, contrairement à vendredi. L'étape de Saint-Moritz s'achèvera dimanche avec le super-G.