Gianni Infantino remercie le Qatar et voit grand pour le prochain Mondial

« C'est la plus belle Coupe du monde jamais présentée », a dit le président de la FIFA Gianni Infantino vendredi lors d'une rencontre de presse durant laquelle il a dit vouloir revoir le format de la phase de groupes à 48 pays de la Coupe du monde de 2026, en Amérique du Nord.

Gianni Infantino a ouvert son allocution en vantant le travail du Qatar.

Le conseil exécutif de la FIFA, à l'unanimité, fait l'éloge de cette Coupe du monde pour l'unique pouvoir de cohésion dont elle a fait preuve , a commencé par dire le président de la FIFA.

Le conseil remercie toutes les personnes impliquées, bien sûr le Qatar, les bénévoles, vous tous qui avez contribué à faire de cette Coupe du monde la plus belle jamais présentée.

Sur la question de la décision tardive de la FIFA d'interdire au Qatar les brassards arc-en-ciel, M. Infantino a défendu la position de la fédération.

Nous avons 211 pays membres, avec des cultures différentes, des façons différentes de voir les choses, et nous devons faire attention à tout le monde, a rappelé M. Infantino. La FIFA est une organisation mondiale, et nous ne voulons discriminer personne, quelles que soient les lois, les valeurs. Nous ne voulons pas interdire pour interdire, nous devons faire respecter les règles en place, qui disent que sur le terrain, on joue au soccer.

M. Infantino a tenu à saluer la performance exceptionnelle du Maroc, qui a atteint la demi-finale avec son cœur et des qualités indéniables .

Le retourné spectaculaire du Marocain Jawad El-Yamiq lors du match contre la France Photo : Getty Images / Dan Mullan

Il a rappelé qu'il y aura plus de pays africains qualifiés pour la prochaine Coupe du monde en raison des changements à venir.

En effet, la FIFA a des plans d'expansion pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en Amérique du Nord, en 2026. On savait depuis 2017 que cette Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique compterait 48 pays contre 32 actuellement (depuis 1998).

Vendredi, Gianni Infantino a ouvert la porte à une augmentation du nombre de matchs.

Nous devons rediscuter du format, si c'est 16 groupes de trois, ou 12 groupes de quatre. Ce sera à l'ordre du jour des prochaines semaines , a-t-il dit.

Lors du congrès de 2018, la FIFA a attribué la Coupe du monde de 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Photo : Getty Images / KIRILL KUDRYAVTSEV

Initialement envisagé, le format avec des groupes de trois pays et deux qualifiés par groupe permet de garder le même nombre de matchs pour chaque équipe (sept pour les finalistes). Quelque 80 rencontres seraient présentées, contre 64 actuellement.

Ce format fait toutefois courir le risque d'une entente implicite entre deux équipes lors de leur troisième match de la phase de groupe.

Si l'option des groupes de quatre équipes est retenue, cela augmenterait le nombre de matchs à plus de 100 avec l'ajout d'une étape, celle des 16es de finale.

Plus de matchs, plus de revenus

Quel que soit le format choisi, le nombre de matchs augmentera, et avec lui les revenus télévisuels.

La FIFA a adopté vendredi un budget record en forte hausse à 11 milliards de dollars de revenus pour la période 2023-2026.

Lionel Messi et l'équipe d'Argentine pendant la Coupe du monde du Qatar Photo : Reuters / MOLLY DARLINGTON

Au cours du cycle actuel, les revenus ont atteint 7,5 milliards de dollars avec une Coupe du monde à 32 pays.

Nous sommes convaincus que l'impact de la Coupe du monde de 2026 sera énorme, comme il l'a été ici (au Qatar), avec trois grands pays, 48 équipes, plus de matchs , a dit Gianni Infantino.

Les revenus vont augmenter, ceux de la diffusion, des commandites, des loges. Nous jouerons dans des stades immenses habituellement utilisés pour le football américain, avec des capacités de 80 000 à 90 000 places , a-t-il ajouté, prévoyant le déplacement de 5,5 millions d'amateurs.

Tous ces chiffres ont fait réagir Amnistie internationale, qui milite pour un fonds d'indemnisation des travailleurs migrants ayant pris part aux chantiers de la Coupe du monde au Qatar.

Gianni Infantino n'a rien proposé de nouveau pour tous ces travailleurs et leurs familles qui continuent à se voir refuser une indemnisation , a expliqué Stephen Cockburn, un des responsables.

Des travailleurs dans le stade Al Bayt de la Coupe du monde à Doha au Qatar Photo : Getty Images / Francois Nel

Autre source de revenus pour la FIFA, l'élargissement de 7 à 32 équipes de sa Coupe du monde des clubs. Le rendez-vous annuel deviendrait quadriennal à compter de 2025.

C'est, selon Infantino, une décision de principe unanime du conseil de la FIFA qui réunit toutes les confédérations continentales. Le soccer européen a historiquement été opposé au projet, qu'il voit comme un rendez-vous concurrent à la Ligue des champions, très lucrative.

Ce seront les meilleures équipes du monde qui vont participer, j'en suis sûr , a affirmé M. Infantino, qui semble avoir obtenu gain de cause dans ce dossier, un projet initialement prévu pour l'été 2021 en Chine, mais remis en raison de la pandémie.

Tous les détails vont être élaborés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en consultation avec tout le monde , a-t-il dit.

À compter de l'automne 2025, les plages consacrées aux rencontres internationales de septembre et d'octobre seront fusionnées, et la FIFA organisera en mars des mini-tournois amicaux, les FIFA World Series , qui réuniront des équipes issues de différentes confédérations.

L'avenir de Gianni Infantino

Une des décisions adoptées vendredi concerne l'avenir de Gianni Infantino.

Il sera seul candidat à sa propre succession lors du prochain Congrès de la FIFA en mars. Le conseil a considéré que M. Infantino terminait en mars 2023 son premier mandat bien qu'il soit arrivé à la tête de la fédération en 2016 (en cours de mandat) pour remplacer Joseph Blatter.

Gianni Infantino reste donc potentiellement éligible jusqu'en 2031.