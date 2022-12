Appert qu’il le fut, que le CH s’est présenté une heure en retard et qu’il en a payé le prix fort dans une défaite de 5-2, car, bien sûr, il y a de la parité selon l’entraîneur et que c’est la Ligue nationale, toutes les équipes sont bonnes de renchérir Cole Caufield.

Peut-être, mais les Ducks le sont moins que les autres. Beaucoup moins. Dans la mesure où leur différentiel de buts pour et contre de -60 avant la rencontre était le pire du circuit par plus d’une vingtaine de buts. Parce qu’ils avaient remporté seulement un match en temps réglementaire cette saison (!) et aucun à l’étranger.

Parce qu’ils occupaient le dernier rang en attaque, en défense, en désavantage numérique et le 30e en avantage. Parce qu’ils avaient perdu leurs trois dernières rencontres par un score combiné de 16-1. Bref, oui, la parité, mais pas tant que ça non plus.

Le Canadien s’incline donc pour une deuxième fois en 24 heures, gaspillant une rare chance de se donner un élan face à deux équipes moins bien classées que lui. La suite du parcours se complique autrement dès samedi avec la visite du Lightning de Tampa Bay suivie de sept matchs d’affilée à l’extérieur du Centre Bell.

C’est peut-être pour cette raison que Martin St-Louis s’est un peu moins épanché dans ses réflexions après ces deux rencontres. Subtilement, son discours a changé, non pas dans le ton, mais davantage dans la philosophie.

De mémoire d’homme, c’est la première fois qu’il affirme qu’il y avait trop de passagers , une flèche directe à Joel Armia, Rem Pitlick et Juraj Slafkovsky, dont le temps de glace a été réduit.

Il s’est aussi fait l’écho de ses patrons, Kent Hughes et Jeff Gorton, quand il a lancé que notre principal objectif est de développer nos jeunes .

« Je ne crois pas qu’on ait une mentalité qu’il faut gagner à tout prix. Simplement, on se retrouve souvent en position de gagner les matchs. À ce moment-là, je me dis, essayons de gagner. » — Une citation de Martin St-Louis

Le développement a toujours été au cœur de toutes les décisions cette année, mais de là à ce que l’entraîneur dise qu’il ne recherche pas la victoire à tout prix, il y a un pas qu’il s’était gardé jusqu’ici de faire. Que ses joueurs, évidemment, ne franchiront jamais, car gagner demeure le seul objectif valable dans ce monde de requins.

Même Dallas Eakins, entraîneur des pauvres canards, l’affirmait jeudi matin.

Après 31 matchs, une occasion ratée contre Ottawa et Anaheim et une fiche de ,500, ç'a été dit.

On parle de retour à la normalité, mais cette nouvelle norme n’est pas la même que celle de l’an dernier.

Martin St-Louis, en début de campagne, avait hâte de voir comment ses joueurs allaient réagir lorsque l’adrénaline du départ les aurait abandonnés, lorsque le grisaille d’un décembre sans neige et lorsque la répétition aliénante des matchs qui s’enchaînent leur tomberait dessus à bras raccourcis.

Ils les traversent ces jours sombres. Le Tricolore se bat encore et est toujours capable de combler un écart dans un match – il l’a encore fait jeudi soir en créant l’égalité 2-2 après avoir donné deux buts en première période –, et les jeunes tirent encore la charrette.

C’est difficile. Au début de l’année, tu es en feu. Tout le monde a hâte d’en découdre et tu es prêt pour le combat. Parfois, après, ça s’en va, mais je ne trouve pas que c’est le cas avec ce groupe. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d’enthousiasme. C’est ce que prêche Marty : voir le bon côté des choses quand on arrive à l’aréna même si on vient de perdre deux matchs de suite. On a été assez constant là-dessus cette saison. J’ai connu des équipes ou c’était moins le cas. Mais, oui, il y aura des moments où ce sera long. C’est une longue saison de 82 matchs et tu ne peux pas toujours être à 100%. Tu dois trouver une façon dans ce temps-là , a expliqué le toujours loquace Jake Allen.

Le CH n’a pas trouvé la manière de renverser la vapeur contre les Ducks et de leur souffler la victoire dans un match qu’il, de l’aveu commun, ne méritait pas.

C’eut été un bon signe d’y arriver. C’en est aussi un que les joueurs soient passés près de le faire et que les jeunes ne s’essoufflent pas, même s’il n’y a pas de victoire morale, surtout face à une équipe à la traîne.

Alors, dans cette nouvelle normalité, on retrouve un Canadien inepte en avantage numérique, une équipe qui donne souvent deux buts en moins de deux minutes et qui peine à enchaîner les bonnes performances. Mais c’est aussi une bande de joueurs qui croient en ses chances et n’abandonne pas.

Une normalité avec laquelle St-Louis semble prêt à composer.

En rafale

Le Canadien a touché la cible en supériorité numérique pour la première fois en six rencontres, une première fois en 24 occasions. Un exploit considérant qu’il n’a décoché que deux tirs durant les quatre avantages numériques. Caufield, qui d’autre, a réussi ce but, puis le suivant, pour porter son total à 18 en 31 matchs, soit une cadence tout juste inférieure à celle d’un marqueur de 50 buts.

C’était une intéressante curiosité qu’il maintienne ce rythme après 10 matchs. Ça commence à être franchement intrigant à l’approche de la mi-saison.