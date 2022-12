Les Ducks, à l’image du Canadien l’an dernier

C’est qu’elle vous a chauffé les oreilles durant toute la dernière campagne quand le Canadien vivait en tous points cette triste réalité. C’est maintenant le lot des Ducks d’Anaheim, de passage au Centre Bell pour y affronter le Tricolore.

Quand votre équipe n’a gagné qu’une fois en temps réglementaire en 30 matchs – on répète : une seule fois – c’est difficile de voir la lumière au bout du tunnel , a avoué Maxime Comtois après l’entraînement matinal jeudi.

Avec leur rutilante fiche de 7-20-3 et leur taux de succès de ,335, les Ducks sont bon dernier dans la Ligue nationale. Derniers en attaque, derniers en défense, derniers en désavantage numérique, 30es en avantage numérique et, attention, 27es dans le cercle des mises au jeu.

Une saison catastrophique jusqu’à présent alors qu’elle s’annonçait prometteuse en septembre. Anaheim avait pris un pas de l’avant en 2021-2022 même si l’organisation amorçait sa reconstruction. Ses maigres 76 points supplantaient tout de même, et de beaucoup, les 55 du CH. Avec l’arrivée de Ryan Strome, de John Klingberg, de la recrue Mason McTavish et de la progression attendue de Trevor Zegras, de Troy Terry et de Jamie Drysdale, l’espoir naissait… croyait-on.

Que nenni!

On est jeunes, on a beaucoup de talent, mais on ne joue pas à nos capacités présentement. On est encore en reconstruction, on ne se le cachera pas. C’est à nous de s’en sortir, trouver des solutions, ne pas être frustrés tous les matchs , a expliqué Comtois, auteur de 5 buts en 19 matchs cette année.

Maxime Comtois (44) Photo : Getty Images / Derek Cain

Plus facile à dire qu’à faire, certes. Pourtant, la bonne humeur régnait à l’entraînement. McTavish avait beau rater une passe sur deux, Zegras, lui, décochait parfois un regard dépité devant une autre imprécision d’un collègue nonchalant, malgré tout, on entendait ça et là une franche rigolade, une boutade bien placée.

Mieux vaut, dans ces cas-là, se rappeler qu’il y a chose pire que de gagner sa vie, et grassement, en jouant du palet.

Le dilemme actuel du directeur général des Ducks, Pat Verbeek, ressemble beaucoup à celui de Jeff Gorton et Kent Hughes l’hiver dernier. Oui, la saison est perdue. Ce n’est pas plus mal étant donné le bassin de talent qui sera disponible au prochain repêchage, mais à quel point cela vaut-il le coup de couler au classement si les jeunes de l’équipe, l’avenir en somme, n’apprennent plus rien et désavouent leur entraîneur.

Impossible de dire que ce soit le cas actuellement et, honnêtement, les joueurs ont répété fidèlement le mantra de Dallas Eakins jeudi matin, mais ce sera à Verbeek d’en jauger. La perdition ne peut se faire aux dépens de l’apprentissage des futures pierres d’assise de l’organisation.

En attendant, les Ducks tentent de garder le moral.

C’est difficile. Ce sport, c’est notre vie. Quand ça ne va pas bien, c’est facile de s’en prendre les uns aux autres et de se demander pourquoi ça nous arrive à nous. Tout ce que nous avons, c’est de compter les uns sur les autres. Quand tu penses au classement et tout, tu peux t’y perdre un peu , a lancé Zegras.

« L’an passé, on était compétitifs. (Ryan) Getzlaf était là et on jouait presque pour lui. On essaie de trouver cette même énergie. Mais quand ça ne va pas bien, c’est difficile de trouver ça. » — Une citation de Trevor Zegras

À l’image de Shea Weber, Getzlaf s’est retiré et sans timonier pour tenir la barre, les moussaillons s’amusent. Tout croches, visiblement, mais ils s’amusent.

Au cours des trois derniers matchs, trois défaites, les Ducks ont accordé 16 buts et en ont marqué 1. Montréal étant la troisième étape d’un voyage qui en compte cinq, Anaheim tentera de marquer un premier but en 150 min 23 s.

On doit rester unis , a fait valoir l’entraîneur Eakins.

Que ce soit dans une équipe, en affaires ou avec la famille, c’est la même chose. C’est tout ce que tu as au bout du compte. Je trouve qu’on a été bons pour ça. C’est frustrant. Notre passion est de gagner depuis qu’on est tout petits. Même si l’on comprend où l’on en est comme organisation et ce que nous essayons de bâtir pour le futur, c’est parfois mêlé de frustration, d’adversité et de coups de pied dans les dents qui un jour rapporteront des dividendes , a renchéri le patron.

En rafale

Trevor Zegras est resté très proche de Cole Caufield après leurs années dans le programme de développement américain. Les deux joueurs se parlent aux deux jours, foi de Zegras, et passent leur temps à se vanter mutuellement. Zegras était même allé jusqu’à prédire le trophée Calder à son ami l’an dernier… avec le résultat qu’on connaît.

Le numéro 11 des Ducks reste-t-il toujours autant à l’affût des exploits de son compatriote cette saison?

Je suis tellement tanné de voir les faits saillants de ce gars-là , a-t-il lancé en éclatant de rire.

Sans blague, c’est un de mes bons amis. On passe la nuit à Montréal après le match, on va sûrement se voir ce soir.

Caufield pourra peut-être lui donner un truc ou deux pour mieux passer à travers une saison misérable.