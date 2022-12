Gilles Courteau sur son départ

Un nouveau commissaire sera à la tête de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à compter de 2024. Gilles Courteau cédera son trône et prendra le chemin de la retraite, selon ce qu'a rapporté Le Soleil, jeudi.

Rien ne serait encore décidé concernant l'identité de son successeur. Gilles Courteau participera au processus de sélection afin de dénicher son remplaçant, avec lequel il agira comme conseiller afin d'assurer une passation en douceur.

La LHJMQ est sous la gouverne de Gilles Courteau depuis 1986. D'abord président intérimaire du circuit, à la suite de la démission de Guy Morissette, l'homme de 65 ans a ajouté le titre de commissaire à ses fonctions en 2001.

La ligue a connu une expansion fulgurante depuis son arrivée en poste il y a plus de trois décennies. Elle est passée de 10 à 18 équipes et s'est implantée dans trois nouvelles régions administratives : l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.

Des expansions ont également été accordées à trois provinces externes au Québec, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Le tiers des organisations est établi dans les Maritimes.

Sous son mandat, les équipes de la LHJMQ ont enlevé les honneurs de la Coupe Memorial à 11 occasions.

En l'emportant en 1996, les Prédateurs de Granby avaient mis un terme à une lourde séquence de 15 ans sans triomphe pour une formation de la LHJMQ, ainsi qu'à une sécheresse de 25 ans pour une équipe du Québec.

Gilles Courteau a été intronisé au Temple de la renommée du hockey québécois en 2016 pour l’ensemble de son œuvre accomplie dans les rangs juniors.

Avant de se retrouver à la direction de la LHJMQ, le natif de Trois-Rivières a notamment occupé la position de directeur général des Remparts de Québec de 1980 à 1985, année au cours de laquelle la première mouture de la franchise a cessé ses activités.

La LHJMQ a soufflé ses 50 bougies d'anniversaire en 2019.