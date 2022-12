Plus tôt cette semaine, le sélectionneur marocain Walid Regragui, peut-être inspiré par Christine Roger dans Tellement soccer, s’est lancé dans une tirade sur les statistiques avancées, les buts attendus (xG) et la possession de balle.

En somme, disait-il, on peut bien faire dire aux statistiques ce qu’on veut, avoir le ballon n’est pas une fin en soi, et à quoi bon cumuler 4 xG quand tu as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions (sur celle-ci, il fallait le citer directement).

Didier Deschamps a dû boire ces paroles de Regragui. Son équipe de France ne gagne pas en tenant le ballon systématiquement ou en jouant constamment dans le camp de l’adversaire. Elle gagne en gérant les moments, en utilisant ses ressources intelligemment. Un peu comme le faisait Didier Deschamps le joueur, le capitaine des champions du monde de 1998.

Finalistes de l’Euro en 2016, champions du monde en 2018, les Bleus enchaînent les succès comme Indochine (oui oui). Ils peuvent devenir la première nation à gagner deux Coupes du monde masculines de suite depuis le Brésil de Pelé, en 1958, et de Garrincha, en 1962.

Ce n’est peut-être pas une équipe qui marquera les esprits comme cette génération de la Seleçao, mais si elle gagne dimanche, elle sera tout aussi immortelle. Le seul but du jeu, c’est de gagner. Walid Regragui vous le dira.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À l’assaut

Regragui se sentait inspiré après la victoire contre le Portugal. Les Lions de l’Atlas, disait-il, c’est Rocky Balboa .

Dans la série de films, l’Étalon italien gagne l’estime de son public par son courage et sa ténacité. Dans le vrai monde, beaucoup, beaucoup de gens sont tombés sous le charme de cette équipe marocaine qui utilise ses ressources à son maximum, qui met du cœur à l’ouvrage et qui déploie ses efforts jusqu’à la fin.

Ah! la fin. Au Maroc et ailleurs, on commençait à croire qu’elle ne viendrait jamais, que les Lions ne se contenteraient pas d’être seulement la première nation africaine dans le carré d’as d’une Coupe du monde.

Après d’accord, ils sont en bonne position pour sortir du groupe F, mais gagner le groupe, ce sera trop demander , puis d’accord, ils sont sortis du groupe, mais l’Espagne, ce sera trop demander et enfin d’accord, ils ont battu l’Espagne, mais le Portugal, ce sera trop demander , on n’allait quand même pas donner la France gagnante d’entrée de jeu.

Mercredi, la France a bien tenté d’effacer les doutes rapidement, avec ce but de Théo Hernandez dès la cinquième minute. Pendant une vingtaine de minutes, les Bleus ont donné l’impression qu’ils avaient tous les outils pour se mettre à l’abri. Puis ils ont reculé. Ils ont défendu. Ils se sont appuyés sur les câbles et ont attendu les attaques, souvent dangereuses, jusqu’à finalement s’imposer dans la douleur sur des Marocains qui en sortiront grandis, encore.

Dans la meilleure chanson de Rocky IV (non, pas Eye of the Tiger), Robert Tepper chante que certaines choses méritent qu’on les défende , que certains sentiments ne meurent jamais . Cette formidable épopée du Maroc à la Coupe du monde n’est pas qu’une belle histoire. C’est un manifeste.

L’équipe du Maroc n’est pas une curiosité dont on devrait s’émouvoir quand elle gagne des matchs. Elle a un plan, une idée, des ambitions. Par sa réussite, elle a voulu tirer tout le soccer africain vers le haut, montrer à ses semblables qu’investir dans le développement et les infrastructures est un jeu qui en vaut la chandelle.

Mercredi, Rocky est tombé sur Ali, et le mettre hors de combat, c’était trop demander. Le film qui sort dans trois ans et demi est déjà intrigant.

Juste toi et moi

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ne sont pas que des coéquipiers au Paris Saint-Germain. Ce sont de véritables amis, deux garçons au début de la vingtaine qui partagent des intérêts et des valeurs, deux professionnels qui ne représentent pas le même pays, mais qui choisissaient encore la semaine dernière de passer du temps ensemble au Qatar en pleine Coupe du monde.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le duel France-Maroc a répondu aux attentes dans la mesure où la tension était palpable. Mais entre l’ailier gauche Mbappé et le piston droit Hakimi, il n’y a eu presque rien.

Il a fallu une demi-heure pour que les deux copains se croisent enfin pour vrai, avec pour résultat une petite faute de Mbappé et la main sur le crâne qui voulait le plus dire je suis désolé, mais pas vraiment de toute cette Coupe du monde. Quelques secondes plus tard, Mbappé défiait finalement son ami balle au pied. Avantage Hakimi, qui a forcé la passe en retrait.

C’est au début de la deuxième période qu’il y a eu plus d’étincelles, avec ce tacle glissé de Hakimi dont Mbappé s’est allègrement moqué, puis cet accrochage entre les deux dans la surface. Du reste, ils ont semblé avoir des destins qui ne se croisaient pas tant – jusqu’à ce que Hakimi sauve son équipe après le petit pont de Mbappé sur Sofyan Amrabat, ou à peu près.

Mbappé a exploité des positions plus axiales qu’autre chose dans les premiers échanges, avec pour résultat ce premier but français où la défense marocaine s’est liquéfiée. Sept rouges (dont Hakimi, qui s’est jeté devant le tir de Mbappé) entouraient deux bleus, et Théo Hernandez aurait pu faire la danse d’Hélène au complet avec le temps et l’espace qu’on lui a ainsi donnés avant qu’il marque.

Hakimi, pour sa part, a logiquement voulu se porter vers l’avant avec le retard de son équipe. La tâche de stopper Mbappé revenait davantage à un Achraf Dari ou à un Amrabat, encore gigantesque par moments en transition défensive.

D’ici dimanche, il ne reste plus à Hakimi de choisir qui est son coéquipier préféré : Kylian Mbappé ou Lionel Messi?