Kim Clavel de retour à l’entraînement

La peine et la déception passées, Kim Clavel est maintenant de retour à l'entraînement et son combat d'unification contre la Mexicaine Jessica Nery Plata pourra donc aller de l'avant comme prévu.

On a reçu la confirmation des deux associations et du Dr (Francis) Fontaine, c'est reparti! , a lancé Yvon Michel, promoteur de l'événement, mercredi avant un entraînement de Clavel (16-0, 3 K.-O.) au Complexe sportif Claude-Robillard.

J'ai fait mon premier entraînement de boxe (mardi) et ça s'est très bien passé, a indiqué Clavel. Il (Dr Fontaine) m'a expliqué qu'on pouvait souvent attraper des virus dans la dernière semaine de préparation, car notre système immunitaire est faible. Mais comme athlète, on peut tomber rapidement, mais on se relève aussi rapidement, car nous sommes en très bonne forme.

La championne du World Boxing Council des mi-mouches devait mettre sa ceinture en jeu dans un combat d'unification contre la championne de la World Boxing Association (WBA), Jessica Nery Plata (28-2, 3 K.-O.) le 1er décembre. La Québécoise a cependant contracté l'influenza, forçant le promoteur à annuler l'événement à quelque 24 heures d'avis.

Autant, voire plus, que l'annulation de son combat, c'est le fait de priver tous ses collègues de précieux revenus avant les Fêtes qui a peiné Clavel.

Ça me faisait beaucoup de peine, mais c'est comme si je leur avais mis de l'argent de côté pour ne pas qu'ils dépensent trop pendant les Fêtes! , a-t-elle lancé à la blague.

Tout ça est maintenant derrière Clavel et Yvon Michel a confirmé que le gala aura bel et bien lieu le 13 janvier. Tous les combattants qui devaient faire partie de la sous-carte seront de ce nouveau rendez-vous.

Mazlum Akdenis (17-0, 8 K.-O.) assurera toujours la demi-finale. Il affrontera Cristian Bielma (19-4-2, 7 K.-O.) pour la défense de son titre continental des Amériques des super-légers du WBC. Marie-Pier Houle (7-0-1, 2 K.-O.) aura une nouvelle adversaire en Marisol Moreno (6-3). Éric Basran, Caroline Veyre et Derek Pomerleau seront également en action.

Reprise graduelle

Kim Clavel face à la Mexicaine Mariela Ribera Valverde en mars dernier. Photo : Gracieuseté : Groupe Yvon Michel

Le plan pour Clavel est de reprendre l'entraînement graduellement cette semaine afin de ne pas surcharger son système respiratoire, encore irrité par la maladie. Danielle Bouchard, son entraîneuse, estime cependant que cette pause ne retardera en rien sa préparation.

On fait tous les ajustements pour ramener Kim dans une forme optimale, a noté Bouchard. Nous travaillons en collaboration étroite avec son préparateur physique. Nous sommes très motivés : j'aurai beaucoup de temps à consacrer à Kim dans le temps des Fêtes. On se dit qu'on a un bonus de temps et qu'on va livrer la marchandise le 13.

Le corps n'oublie pas : ça fait trois mois que je suis en camp d'entraînement, a ajouté Clavel. Le gros gala de (Claressa) Shields et (Mikaela) Mayer a dû être reporté d'un mois et quelques jours en raison du décès de la reine: ce n'est pas la première fois que ça se fait et ce ne sera pas la dernière. Quand j'aurai le bras dans les airs après ma victoire, on n'y pensera plus.

Avec le recul, Clavel et son groupe d'entraîneurs (Danielle Bouchard, Pierre Bouchard et Stéphan Larouche) voient même du positif dans cette mésaventure.

Ça nous a permis aussi de voir Plata s'entraîner en personne et de déceler des petits trucs qu'on n'avait pas vus sur vidéo, a dit Bouchard. On va pouvoir peaufiner notre préparation.

Stéphan Larouche et Danielle Bouchard surveillent la tenue d'un protégé dans le ring. Photo : Bernard Brault - Groupe Yvon Michel

Ça nous a confirmé pourquoi elle est championne du monde , a pour sa part ajouté Clavel.

Seul bémol : les plans du temps des Fêtes de tout ce beau monde sont maintenant à l'eau.

Noël et le Jour de l'an cette année, c'est le 14 janvier! Ma famille est avisée : je n'existe pas dans le temps des Fêtes, a affirmé Clavel. Ça va être par Zoom. On l'a vécu les deux dernières années, le faire une troisième ne me dérange pas.

Mais sur ce point aussi, Bouchard voit les choses de façon positive.

Pour le gymnase, je pense que ce sera encore plus facile, il y aura beaucoup moins de monde et on va choisir des plages horaires où il n'y a pratiquement pas personne (à Claude-Robillard).