Un autre rapport accablant sur les anciennes pratiques dans la NWSL

Associated Press

Associated Press

L'enquête commandée par la NWSL a été faite par deux cabinets juridiques, soit Covington & Burling and Weil, ainsi que Gotshal & Manges.

Il fait suite à un premier rapport, tout aussi accablant, rendu public en octobre, commandé par l'ancienne procureure générale des États-Unis Sally Q. Yates.

Les deux cabinets mandatés par la NWSL ont fait témoigner 780 anciennes et actuelles joueuses, ainsi que 90 membres, du passé et du présent, du personnel des 12 équipes de la NWSL et du bureau de direction de la ligue.

L'enquête fait état de comportements inappropriés généralisés visant les joueuses depuis le début de la ligue, allant d'abus de nature sexuelle aux tendances à la manipulation psychologique, en passant par les remarques à caractère sexuel, les moqueries à propos de la morphologie de certaines joueuses, de la pression indue sur certaines joueuses à perdre du poids (au point de nuire à leur santé) et des tentatives de fraternisation.

Le travail des deux cabinets s'est concentré sur les allégations de comportements inappropriés visant les entraîneurs Paul Riley (Courage de Caroline du Nord), Rory Dames (Red Stars de Chicago) et Christy Holly (Racing de Louisville).

Paul Riley a été l'entraîneur du Courage de Caroline du Nord entre 2017 et 2021. Photo : Andy Mead/isiphotos.com

Les deux rapports ont été commandés après que deux anciennes joueuses aient accusé Paul Riley de harcèlement sexuel et de coercition entre les années 2011 et 2015.

Au total, cinq entraîneurs ont perdu leur emploi, par congédiement ou démission, en 2021.

Selon l'enquête, ces entraîneurs ont utilisé un langage dégradant et des mots injurieux envers les joueuses, ont montré une insensibilité aux problèmes de santé mentale des joueuses et ont usé de représailles pour dissuader les joueuses à dénoncer les comportements inappropriés .

Selon le rapport, les joueuses n'osaient pas se plaindre de peur de perdre leur emploi et doutaient de la capacité de la ligue à s'attaquer sérieusement au problème.

Tous les incidents rapportés ont été vécus sur une base individuelle ou de façon généralisée dans une ligue historiquement gérée par des hommes , peut-on lire dans le rapport.

Le rapport fait des recommandations, notamment de resserrer les balises de la politique antiharcèlement et d'ajouter une politique claire interdisant toute fraternisation.