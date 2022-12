Jeux de 2026 : les préparatifs vont bon train après quelques pépins

Associated Press

Milan et Cortina d'Ampezzo accueilleront les Jeux d'hiver de 2026, mais les préparatifs ont été ralentis par la pandémie de coronavirus et l'instabilité politique dans ce pays.

Malago est néanmoins parvenu à organiser une première rencontre en présentiel productive en compagnie de la Commission de coordination des Jeux olympiques, qui a récemment passé trois jours à Milan.

Depuis que nous avons obtenu l'organisation des Jeux, j'ai discuté avec quatre gouvernements, quatre différentes structures et institutions, quatre interlocuteurs différents... sans oublier qu'il y a eu la COVID-19, l'inflation et les conflits internationaux , a déclaré Malago en conférence de presse, mercredi.

C'était l'équivalent de courir un marathon avec un sac à dos. Je suis heureux aujourd'hui, car la nomination d'Andrea Varnier signifie que le gouvernement appuie notre projet... Nous sommes tous conscients des enjeux et des obstacles qui se dressent devant nous, mais je crois que nous saurons les régler très bientôt.

En novembre, Varnier a été nommé directeur général du Comité organisateur des Jeux de Milan et de Cortina d'Ampezzo, mettant ainsi un terme au chaos laissé par le départ de son prédécesseur, Vincenzo Novari, il y a quelques mois.

Varnier, qui est âgé de 59 ans et qui a déjà été un conseiller auprès du Comité international olympique (CIO), a agi comme directeur de l'image et des événements aux Jeux d'hiver de Turin, en 2006, soit la dernière fois que l'événement s'est déroulé en Italie.

« Andrea Varnier est la lumière au bout du tunnel. Sa collaboration en tant que conseiller au CIO et ses 30 années d'expérience dans l'industrie sont la clé pour accélérer nos projets en chantier. Sa nomination représente une étape cruciale. » — Une citation de Giovanni Malago, président du Comité olympique italien

S'adapter aux changements climatiques

Si l'on se fie aux dirigeants du mouvement olympique, le processus de mise en candidature pour l'obtention des Jeux d'hiver a été ralenti par les récentes querelles internes au sein du Comité olympique indien.

Cela souligne l'importance d'un processus de mise en candidature qui fasse consensus et, aussi, qui traduit l'admission de l'existence des changements climatiques sur la planète.

Il faut cependant aussi lire entre les lignes : il est devenu pratiquement impossible de trouver un endroit, outre Salt Lake City, qui souhaite accueillir cette grande messe sportive.

C'est une tendance qui se dessine depuis des décennies et qui pourrait, selon le CIO, atteindre un point de non-retour très bientôt.

D'ailleurs, le directeur général des Jeux olympiques, Christophe Dubi, a lancé l'idée lors d'une réunion la semaine dernière que la liste des villes candidates soit plus courte en raison du réchauffement climatique.

De moins en moins de villes alpines sont en mesure d'accueillir le rendez-vous olympique.

En conséquence, les Jeux olympiques en viendront peut-être un jour à adopter un système de rotation entre une poignée de villes.

Une idée qui fait son chemin depuis un certain temps déjà, tant pour les Jeux d'hiver que ceux d'été, notamment à cause des budgets démesurés qui doivent être investis pour bâtir des infrastructures et assurer le bon déroulement des événements sportifs.

Il n'y a pas encore de décision, car nous devons encore en discuter , a noté Dubi.

Pour l'instant, le plan consiste à annoncer l'octroi des Jeux de 2030 en même temps que ceux de 2034, comme l'a fait le CIO il y a cinq ans avec les éditions 2024, à Paris, et 2028, à Los Angeles.

On ignore pour l'instant à quel moment les Jeux d'hiver de 2030 et de 2034 seront connus.

Ils devaient être annoncés au cours d'une réunion du CIO l'an prochain en Inde, mais cette rencontre au sommet a été reportée indéfiniment en raison des querelles internes qui secouent le comité olympique du pays.