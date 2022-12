Le Canadien paie cher son indiscipline et s’incline face aux Sénateurs

Le Canadien se frottait à une unité d'avantage numérique fonctionnant à plein régime et il a payé le prix, mercredi soir au Centre Canadian Tire.

Drake Batherson et Brady Tkachuk ont marqué en avantage numérique en deuxième période en plus d'amasser chacun une aide, Cam Talbot a stoppé 22 tirs et les Sénateurs d'Ottawa ont vaincu la formation montréalaise 3-2.

Le Canadien a écopé cinq punitions mineures en deuxième période, ouvrant la porte aux Sénateurs, qui en ont profité pour transformer leur avance de 1-0 en coussin de 3 buts.

Les Sénateurs avaient inscrit 10 buts en avantage numérique à leurs 6 parties précédentes.

Kirby Dach a été coupable de trois de ces pénalités, dont la dernière pour conduite antisportive après avoir dit le fond de sa pensée aux arbitres.

Dach et Christian Dvorak ont relancé le Canadien (14-13-2) en marquant chacun un but en troisième période, mais le mal était fait. Samuel Montembeault a réalisé 28 arrêts.

Christian Dvorak et Nikita Zaitsev Photo : usa today sports / Marc DesRosiers

Shane Pinto a aussi touché la cible pour les Sénateurs (13-14-2), qui ont gagné un troisième match d'affilée. Alex DeBrincat a accumulé trois aides.

Jonathan Drouin était de retour au jeu chez le Canadien après avoir raté 13 parties en raison d'une blessure au haut du corps. Rem Pitlick a été laissé de côté pour lui faire une place dans la formation.

Les Sénateurs étaient privés de plusieurs éléments importants, dont les attaquants Josh Norris et Tim Stützle.

Le Canadien jouera à nouveau jeudi, quand les Ducks d'Anaheim seront de passage au Centre Bell.

Une période fatale

Le Canadien a commencé le match en force, décochant quatre tirs au but et un autre qui a atteint le poteau avant le premier coup de sifflet après 4 min 07 s de jeu.

Les Sénateurs ont réussi un premier tir au but après seulement 12:26 de jeu, quand Travis Hamonic a tenté un long lancer que Montembeault a facilement stoppé.

Samuel Montembeault Photo : usa today sports / Marc DesRosiers

Le Canadien a payé cher son manque d'opportunisme quand tout s'est renversé en deuxième période. Cette fois, les Sénateurs ont décoché les 13 premiers tirs au but, dont trois qui ont trouvé le fond du filet.

Batherson et Tkachuk ont ensuite fait bouger les cordages en avantage numérique respectivement à 5:41 et 8:02.

Johnathan Kovacevic a décoché le premier tir au but du Canadien en deuxième période après 9:16 de jeu, quand son dégagement à partir du centre de la patinoire a dû être stoppé par Talbot.

Dach a racheté son indiscipline en deuxième période en relançant le Canadien après 8:05 de jeu lors du dernier tiers. Il a profité d'une remise du revers de Jake Evans pour battre Talbot.

Dvorak a ensuite réduit l'écart à 3-2 avec 6:48 à faire, marquant à la suite d'une passe de Nick Suzuki pendant une punition à retardement contre les Sénateurs.

Le Canadien a tenté une dernière charge contre le filet de Talbot en remplaçant Montembeault par un attaquant supplémentaire en fin de match. Il n'y a pas eu de magie dans les derniers moments pour la bande à Suzuki, cette fois-ci.