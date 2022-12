Accusations de viol dans la LHJMQ : la ministre Charest ne réclame pas d’enquête

Contrairement à la ministre fédérale des sports, Pascale St-Onge, qui avait indiqué mardi que la culture toxique du hockey devait changer , Isabelle Charest n'a pas voulu cibler directement le milieu du hockey.

Je pense qu'il y a un problème tout court parce que des violences sexuelles il y en a dans tous les domaines, dans tous les milieux, alors je ne pointerais pas du doigt un secteur en particulier , a-t-elle déclaré avant son entrée au conseil des ministres à Québec.

C'est la troisième fois depuis 2015 que sont rapportés des allégations d’agressions sexuelles commises par des hockeyeurs de la LHJMQ. La ministre Charest ne réclame pas non plus une enquête indépendante, comme l'a demandé mardi l'opposition bloquiste à Ottawa.

La ministre Charest a rappelé que son gouvernement avait déjà déclenché une enquête administrative il y a un mois dans la foulée de nouvelles allégations d'abus physiques, de harcèlement psychologique, de violence verbale et d'agressions sexuelles perpétrées par un entraîneur de basketball féminin.

On a réclamé une enquête pour voir si les processus, les outils et les mesures qu'on met en place sont adéquats pour faire en sorte que ces situations-là ne se répètent pas , a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé la mise en place depuis février 2021 de l’Officier des plaintes pour le sport québécois, un mécanisme indépendant dont le rôle est de recevoir les plaintes d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence.

L'officier indépendant des plaintes au Québec va avoir deux ans et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des dénonciations. On constate que ces situations-là sont mises à jour et je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction pour observer un changement de culture , a insisté la ministre Charest.

On met des mesures en place, a-t-elle poursuivi. Mais c'est sûr que ça prend des changements à tous les niveaux, que ce soit l'éducation, que ce soit dans notre conscience collective de dénoncer des situations comme celles-là. Il faut éduquer nos jeunes que des comportements comme ceux-là sont inacceptables.