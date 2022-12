Le journaliste Grant Wahl est mort d’une rupture d’anévrisme

On connaît maintenant la raison de la mort du journaliste américain Grant Wahl qui s'est effondré, vendredi, pendant sa couverture du quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine à la Coupe du monde de soccer.

Grant est décédé de la rupture d'un anévrisme de l'aorte à croissance lente et non détecté avec l'hémopéricarde [un écoulement sanguin anormal dans le péricarde] , a écrit sa femme Celine Gounder, médecin spécialisée dans les maladies infectieuses, sur le site Internet Futbol with Grant Wahl.

Grant Wahl Photo : Twitter/Instant Foot

La pression thoracique qu'il a subie peu avant sa mort peut avoir représenté des signes avant-coureurs, précise celle qui a été membre de l'équipe de transition du conseil consultatif COVID-19 du président américain Joe Biden. Les techniques de réanimation et le recours à un défibrillateur n'auraient rien changé. Sa mort n'est pas liée à la COVID-19. Sa mort n'est pas liée à son statut vaccinal. Il n'y avait rien d'inhabituel qui aurait pu provoquer sa mort.

Wahl, 49 ans, était sur la galerie de presse quand il s'est effondré durant la prolongation au stade Lusail, à Doha.

Il a été traité sur place par une équipe d'intervention d'urgence pendant 30 minutes avant d'être évacué sur une civière.

Sa dépouille a été rapatriée à New York.

Wahl a travaillé pour la revue Sports Illustrated de 1996 à 2001. Il s'est particulièrement fait connaître pour sa couverture du soccer et du basketball universitaire américain. Il a ensuite lancé son site Futbol with Grant Wahl et une émission en baladodiffusion.

Wahl a également travaillé pour Fox Sports entre 2012 et 2019. Il avait été embauché par CBS Sports en 2021 en tant qu'analyste et conseiller éditorial.

Mme Gounder a indiqué qu'une cérémonie en son honneur sera bientôt organisée.