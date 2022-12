Les limites sportives et environnementales de la F1

Stefano Domenicali, le président du groupe Formula One, rappelait en octobre que les règlements en vigueur jusqu'en 2025 fixent le maximum à 24, mais qu'il pourrait ajouter 7 ou 8 autres pays .

Avec 24, on approche de la limite, mais on ne peut pas dire qu'on n'ira pas plus loin , avait-il précisé.

Il y avait une dizaine de courses dans les années 1950-1960, une quinzaine lors des décennies suivantes, puis la barre des 20 courses a été franchie en 2012. Bientôt 30?

Le double champion du monde Max Verstappen n'est pas partisan d'une multiplication des épreuves. Le Néerlandais pense que 16 grands prix, ce serait l'idéal, en gardant juste les bons circuits et en enlevant les autres . En clair, la qualité devrait prévaloir sur la quantité.

Même son de cloche du côté des patrons d'équipe.

Depuis que Liberty Media a pris le contrôle, il y a eu beaucoup de changements, mais à un moment il faut se calmer. Un calendrier de 24 courses, ça suffit , disait Günther Steiner, directeur de l'équipe américaine Haas, en novembre lors de la présentation du Grand Prix de Las Vegas de 2023.

Depuis le rachat des droits commerciaux en 2017 par le groupe américain, la F1 rêve en grand et flirte avec une certaine folie des grandeurs.

On a déjà vendu un nombre de billets incroyable pour la saison 2023, a affirmé Domenicali.

Lewis Hamilton écoute Stefano Domenicali (à droite). Photo : Getty Images / Clive Mason

Les amateurs ont été au rendez-vous en 2022, comme à Austin aux Texas (440 000 spectateurs lors du week-end), en Australie (420 000) ou encore à Mexico (395 000), sans parler des audiences télévisuelles à la hausse.

Il y a le défi physique pour les équipes qui se déplacent de circuit en circuit, le personnel s'est dit épuisé à la fin de la saison et il y a la préoccupation environnementale, l'objectif de neutralité carbone que la F1 s'est fixé.

Comment réduire son empreinte carbone quand on multiplie les courses et les déplacements partout dans le monde?

L'objectif de neutralité ne fonctionne qu'avec une compensation , explique l'Allemand Sebastian Vettel, nouvellement retraité de la F1 et converti en militant écologiste, au magazine Auto Motor und Sport.

Selon lui, le fait de contrebalancer ses émissions n'est pas une solution viable et peut s'apparenter à du greenwashing.

NDLR : Le greenwashing ou écoblanchiment est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image.

La F1, qui communique à souhait sur sa future neutralité prévue en 2030, reste discrète et nébuleuse sur ses objectifs de réduction d'émissions et sur les mécanismes pour y parvenir.

L'un des arguments phares de la F1 est le passage au carburant durable en 2026.

Cette technologie est déjà là, ce n'est pas nouveau, rappelle Vettel. La F1 aime bien se vanter d'être un précurseur technique, mais on aurait été précurseur si on était passé au carburant durable il y a 10 ans.

En juin, au Grand Prix de Grande-Bretagne, la F1 a présenté son slogan Net Zero 2030 (ou neutralité carbone d’ici 2030) qui est maintenant affiché dans les puits et le paddock des circuits.

Le slogan environnemental de la F1 Photo : Formula One

La F1 dit travailler à la mise au point d’un carburant 100 % non fossile, qui sera utilisé par les monoplaces à partir de 2026, parallèlement à l’introduction de la nouvelle génération de moteurs hybrides.

Ce carburant est déjà en production avec le soutien des principales parties prenantes de la F1, notamment la FIA, Aramco (commanditaire d'Aston Martin), les fournisseurs de carburant et les équipes. Mais 2026, c’est encore loin, et c'est un plan qui semble peu ambitieux quand d’autres championnats l'ont déjà adopté, par exemple le WEC (endurance), le WRC (rallye) et l'IndyCar.

Rappelons que le championnat IndyCar passera en 2023 au carburant bio à 100 %.

Le championnat nord-américain a confirmé qu'il utilisera dans ses moteurs V6 biturbo 2,2 litres du carburant fabriqué à 100 % de matières renouvelables.

En 2022, les F1 fonctionnaient encore avec un mélange de carburant composé à 90 % de combustible fossile, et à 10 % d’éthanol renouvelable, contre 5,75 % en 2021.