Alex Ovechkin inscrit le 800e but de sa carrière dans un tour du chapeau

Le capitaine des Capitals a réalisé l'exploit à 6 min 34 s de la troisième période.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Ovechkin s'est emparé d'une rondelle libre devant le filet de Petr Mrazek et il a marqué le cinquième but des siens, complétant du même coup son tour du chapeau.

Il avait marqué le 798e but de sa carrière dès la 24e seconde du match et il a profité d'un avantage numérique pour inscrire son 799e, moins de huit minutes plus tard.

Ovechkin n'est qu'à un seul but d'égaler Gordie Howe pour le deuxième plus haut total de buts dans la LNH. Wayne Gretzky est le meneur de l'histoire de la ligue à ce chapitre avec 894 buts.

Le Russe de 37 ans a atteint le plateau des 800 buts à son 1305e match dans la LNH. Il est le deuxième plus rapide à réaliser l'exploit, après Gretzky (1116 matchs).

Il a été sélectionné au tout premier rang du repêchage de 2004. Ovechkin est détenteur de plusieurs records des Capitals.