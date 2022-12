Le Canada, la Coupe du monde, 1986 et ainsi de suite. Nous avions tout faux. Le vrai rendez-vous attendu depuis 36 ans, c’est l’Argentine et la Coupe du monde.

Les supporteurs de l’ Albiceleste pouvaient la sentir, cette victoire finale, en 2014. L’odeur flottait depuis Rio, elle avait survolé la rivière Iguazu et tombait doucement sur leur territoire. Après avoir levé les yeux au ciel pour s’en remplir les narines, les Argentins ont baissé la tête, et ils ont vu Mario Gotze marquer le but de sa vie.

Ce devait être un parfum de bratwurst qui avait glissé sur l’Atlantique.

Il faut pardonner les Argentins d’y avoir cru il y a huit ans. C’était une Coupe du monde chez leurs rivaux historiques, les Brésiliens, qui s’étaient fait humilier 7-1 par les Allemands – un de ces matchs tellement vilains qu’ils ont leur propre page sur Wikipédia. C’était l’occasion de venger la défaite de 1990, quand l’Allemagne de l’Ouest avait vaincu l’Argentine de Maradona en finale du Mondial. C’était un tournoi favorablement situé dans la carrière de Lionel Messi, qui venait d’avoir 27 ans et était déjà quadruple Ballon d’or.

Le scénario est presque meilleur aujourd’hui, avec cette victoire contre la Croatie. Pour son dernier Mondial, Messi a l’air d’un homme en mission, d’un homme prêt à faire n’importe quoi pour mettre la main sur la Coupe du monde – d’un homme qui n’aurait pas écrit tous , avec un s, dans l’ancienne devise de l’Impact de Montréal.

Un joueur ne peut plus gagner un trophée à lui seul dans ce sport collectif. Le soccer est trop bien organisé maintenant – sauf dans les bureaux. Ce que Messi a fait dans les dernières semaines est probablement ce qui s’en rapproche le plus.

C’est vrai que la performance argentine contre la Croatie était une de ses plus abouties dans ce tournoi. On sent quand même toute la sélection inspirée par son meneur, par sa combativité, son envie.

Comme l’Espagne en 2010, l’Argentine pourrait remporter la Coupe du monde après avoir perdu son premier match du tournoi. Elle n’a rien révolutionné sur le plan du jeu depuis qu’elle a frappé cet obstacle nommé Arabie saoudite, mais elle a gagné en ténacité avec chaque rencontre. Le sélectionneur Lionel Scaloni a bien dû voir que ses joueurs se marchaient parfois sur les pieds, car il a mis un peu d’ordre dans tout ça.

Ce n’est pas un soccer très léché, mais c’est un soccer empreint d’émotions. Ça sent l’Argentine, et tout part de son no 10. Celui sur le terrain, mais peut-être aussi celui qui nous a quittés il y a deux ans.

Un Croate dans la tête

Nous voici donc dans l’après-Modric.

La carrière internationale du Croate, digne héritier de Davor Suker comme figure de proue de son équipe, a pris fin avec sa 161e sélection. Modric n’est pas abonné aux mauvais matchs, et il en a réussi un autre bon. Il suffit toutefois de quelques moments pour que ça n’ait ultimement servi à rien.

Tout le milieu de terrain croate n’a pas eu la tâche facile mardi. L’Argentine avait densifié son entrejeu avec Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes et Rodrigo De Paul dans l’espoir de neutraliser les magnifiques Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic aux côtés de Modric.

La stratégie a fonctionné. Kovacic, parfois étincelant, et Modric ont fait circuler le ballon comme à leur habitude, mais investir le tiers offensif semblait plus compliqué que d’habitude encore pour cette Croatie qui, après tout, n’a marqué plus d’un but que dans un seul match de ce tournoi.

Qu’adviendra-t-il donc de la Croatie? L’infatigable Modric parti prendre du repos, il y aura une certaine reconstruction à exécuter. Ils ne seront pas 14 à s’en aller tous en même temps, mais Modric incarne l’identité de son équipe depuis tellement longtemps que c’est inévitable.

Un changement de garde s’est déjà opéré derrière, où l’arrière central Josko Gvardiol a réussi un tournoi sensationnel à un mois de ses 21 ans. (Même Franco Baresi se serait fait endormir pour le troisième but de l’Argentine, cessez immédiatement.) Quelques talents comme Lovro Majer et Nikola Vlasic sont prêts à prendre davantage de minutes au milieu.

En attaque, les points d’interrogation sont plus nombreux. Avant le tournoi, on se demandait déjà qui marquerait pour la Croatie. La question demeure d’actualité.

Vite, Julian

Qui d’autre a hâte de voir Julian Alvarez jouer contre la France ou le Maroc? Double buteur contre la Croatie, la pépite de Manchester City a joué le match d’un homme qui se fiche bien de l’occasion.

En pleine demi-finale de la Coupe du monde, il se précipitait dans les duels – contre un gardien ou quiconque d’autre – et fonçait droit devant. En première mi-temps, il a réussi l’exploit de marquer à la fois un but superbe et inélégant, le résultat d’un peu de chance, mais surtout d’une détermination prodigieuse.

Les deux adversaires potentiels offrent des scénarios dont Alvarez va raffoler.

Si le Maroc devait battre la France, l’équipe de Walid Regragui serait dite négligée, comme toujours dans ce tournoi. Alvarez n’a pas craint d’affronter les situations rugueuses. Lorsqu’il était attendu que l’Argentine gagne, quand sa survie en dépendait comme à la fin de la phase de groupe contre la Pologne, Alvarez a répondu présent.

À l’inverse, la France, en bonne championne du monde en titre, voudra montrer sa maîtrise, la logique qui repose derrière sa qualification pour la finale. Mercredi fournira les dernières réponses à cet égard, mais Didier Deschamps dispose en théorie de presque tout son arsenal en défense. Alvarez qui fonce droit devant vers ce que les Bleus ont à offrir de mieux? Où est-ce qu’on signe?