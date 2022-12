Bilan de l’année de Tennis Canada : rester humble et continuer à bâtir

Le Canada a réussi l'exploit de remporter en 2022 la Coupe Davis. De quoi donner le sourire à tous les dirigeants de Tennis Canada. Une victoire remarquable qui rejaillit sur toute l'organisation.

Le responsable de la haute performance à Tennis Canada, Guillaume Marx, avait toutefois un message à faire passer mardi.

Il faut rester humble, on ne pourra gagner la Coupe Davis chaque année. Il y a eu cette année un concours de circonstances (notamment l'exclusion de la Russie), mais ce trophée, on le doit d'abord à l'engagement de tous les joueurs de l'équipe , a-t-il dit en rencontre de presse.

On ne va pas se contenter d'admirer ce trophée, ajoute M. Marx du même souffle. L'objectif de la fédération pour 2023 est clair, bâtir sur les succès du Canada en Coupe Davis et de Félix Auger-Aliassime sur le circuit ATP pour aller chercher plus de profondeur.

Guillaume Marx, responsable de la haute performance, Tennis Canada Photo : Société Radio-Canada

Tennis Canada a pu véritablement cueillir en 2022 les fruits d'un travail de très longue haleine, un plan de 10 ans élaboré par Louis Borfiga, l'ancien responsable de l'élite au Canada.

On s'est tous regardés, et on s'est dit : "10 ans, c'est long", mais en fait, c'est ce que ça a pris, admet M. Marx. Cette victoire en Coupe Davis, on peut dire que c'est l'un des plus grands moments du tennis canadien. On assiste à l'apogée du tennis canadien.

De plus en plus de joueuses dans le top 100

Aller chercher plus de profondeur, cela veut dire permettre à plus d'athlètes d'atteindre le top 100 mondial.

Le responsable du tennis féminin, Sylvain Bruneau, a d'ailleurs fait connaître son objectif pour 2023.

Je veux doubler le nombre de joueuses canadiennes dans le top 100 mondial, soit passer de 3 à 6 , a-t-il précisé.

Sylvain Bruneau, responsable du programme de tennis féminin, Tennis Canada Photo : Société Radio-Canada

C'est ce qui m'a marqué le plus en 2022, c'est qu'on a un groupe de jeunes joueuses, de 15 à 18 ans, qui ont fait une super progression, explique M. Bruneau, et qui suivent les traces de Leylah Annie (Fernandez), de Bianca (Andreescu), qui sont des modèles exemplaires.

Sylvain Bruneau s'envolait d'ailleurs pour la Floride tout de suite après la rencontre de presse pour aller retrouver ces jeunes joueuses qui s'entraînent en ce moment en compagnie d'Eugenie Bouchard.

Ça se construit petit à petit, avec les résultats chez les jeunes, rappelle Guillaume Marx. Chaque année, on fait des résultats chez les jeunes qu'on n'avait jamais faits auparavant. Et on arrive au niveau où on obtient des résultats chez les professionnels, des résultats jamais faits auparavant. Il faut déjà se concentrer sur la suite.

Si les résultats de Félix Auger-Aliassime au plus haut niveau ont fait les manchettes en 2022, ceux des Canadiennes ont été moins glorieux. Sylvain Bruneau l'admet sans hésitation. Notamment à la Coupe Billie-Jean-King, alors que le Canada avait ses meilleures joueuses sur le terrain et a été battu par la Suisse en phase de groupe.

Nous étions déçus, car nous avions toutes nos joueuses. C'est probablement le critère le plus important lorsqu'on veut bien faire en compétition par équipes. Mais Leylah Annie a seulement 20 ans et Bianca a 22 ans, donc elles seront là pendant encore longtemps. Et avec les joueuses qui montent, l'objectif c'est vraiment d'avoir plein de joueuses qui peuvent prendre la relève.

Que ce ne soit pas sur les épaules d'une ou deux joueuses uniquement , a précisé M. Bruneau, qui a rappelé qu'une carrière se bâtit sur le long terme, que les revers forment autant sinon plus que les succès.

Pour illustrer ça, Sylvain Bruneau ne tarit pas d'éloges pour Rebecca Marino, qui a 32 ans, revient au plus haut niveau, après une pause de cinq ans.

C'est une joueuse exemplaire et une personne remarquable, lance M. Bruneau. Elle a eu des petits soucis de santé mentale, elle a pris soin d'elle-même, et là, revenir à 32 ans et atteindre la 65e rang mondial, c'est presque plus difficile que de faire une finale de grand chelem. On a besoin de joueuses comme Rebecca elle est un modèle parfait pour les joueuses de demain.

Rebecca Marino Photo : AP / John Minchillo

Les dirigeants de Tennis Canada ont tenu à rappeler aux admirateurs d'Eugenie Bouchard et de Milos Roanic qu'ils travaillent fort et ont des ambitions pour l'année 2023.

Tous les succès de la saison 2022 permettent à Tennis Canada d'être dans une excellente situation financière et de développer des programmes de compétition et de participation, également de construire de nouvelles installations, notamment à Waterloo au Québec. Un dôme gonflable permettra la pratique du sport toute l'année dès 2023 au club de tennis François-Godbout.