Patinage Canada modifie sa définition d’une équipe en danse et en couple

La fédération nationale qui gère le patinage artistique au Canada a annoncé mardi que sa définition d'une équipe sera révisée et désormais formée de deux patineurs , au lieu d'un homme et d'une femme.

Patinage Canada a indiqué sur Twitter que les duos de patineurs peuvent s'inscrire dans les épreuves de danse sur glace et en couple à tous les événements nationaux organisés par l'instance.

La danse sur glace est ma passion, et bien qu'elle soit magnifiquement ancrée dans la tradition, l'avenir de notre sport dépend d'un regard critique et affirmé sur qui est représenté, et qui ne l'est pas , a déclaré Kaitlyn Weaver, double olympienne et membre du comité à l'équité, à l'inclusion et à l'accessibilité de Patinage Canada.