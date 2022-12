Deux médailles canadiennes aux mondiaux de natation en petit bassin

Finlay Knox a démarré les compteurs avec la meilleure performance de sa carrière au 200 m quatre nages. Son chrono de 1 min 51 4/100, synonyme de record canadien, lui a permis de saisir le bronze, derrière le Sud-Africain Matthew Sates (1:50,15) et l'Américain Carson Foster (1:50,96).

Le quatuor composé de Katerine Savard, de Rebecca Smith, de Taylor Ruck et de Maggie Mac Neil s'est ensuite hissé sur la troisième marche du podium au 4 x 100 m libre. Qui plus est, elles ont réalisé une marque nationale avec temps de 3:28,06 dans cette course relevée.

Les Australiennes l’ont emporté, parcourant la distance en 3:25,43 pour établir un record mondial. Elles ont du même coup détrôné les Canadiennes et les Américaines, qui avaient terminé à égalité au sommet aux mondiaux de 2021.

Cette fois, les États-Unis ont conclu au 2e échelon, devant les représentantes de l'unifolié, avec un chrono de 3:26,29.

Plus tôt dans la journée, Savard avait fait équipe avec Mary-Sophie Harvey, Smith et Ruck lors de l'étape des qualifications. Les nageuses de l’unifolié avaient alors confirmé leur place en finale en terminant 2e, derrière les Australiennes.

Savard et Harvey ont aussi participé à des épreuves individuelles.

En action au 50 m papillon, Savard a commencé sa journée avec un record provincial sur la distance grâce à un chrono de 25,50 s dans les qualifications. Le tout lui a permis d’atteindre les demi-finales, où son temps de 25,81 s lui a procuré le 16e rang au classement général.

Quant à Harvey, elle a tout juste raté sa qualification pour la finale du 200 m quatre nages. La Trifluvienne a fini 9e de la phase préliminaire avec un chrono de 2:07,41.

Les deux nageuses québécoises seront de retour à la piscine mercredi afin de prendre part au relais 4 x 200 m libre. Savard sera également en action dans les qualifications du 100 m libre.