Le rêve marocain se poursuivra-t-il au Mondial?

Le premier pays africain qualifié dans le carré d'as du Mondial a rendez-vous mercredi avec la France, championne en titre, et avec son attaquant vedette Kylian Mbappé, tête d'affiche d'une nouvelle génération de joueurs étoiles qui succéderont à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo.

L'affrontement revêt un cachet politique et culturel, le Maroc ayant vécu sous le protectorat français de 1912 à 1956. L'issue du match n'est pas aussi évidente que ce que le suggèrent les noms des joueurs et le classement de chacune des équipes.

Le Maroc a surpassé toutes les attentes au Qatar en surprenant la 2e équipe sur l'échiquier mondial, la Belgique, en phase de groupe, avant d'éliminer deux puissances européennes, d'abord l'Espagne, puis le Portugal, en route vers les demi-finales.

Aucun pays africain ni même arabe n'avait atteint ce stade du tournoi avant l'ascension de la formation marocaine jusqu'au carré d'as.

Il s'agit de l'une des plus grandes épopées de l'histoire de la Coupe du monde, vieille de 92 ans, et les Lions de l'Atlas n'ont pas dit leur dernier mot.

On m'a demandé si nous pouvions gagner la Coupe du monde, et j'ai répondu : "Pourquoi pas? Nous pouvons rêver, ça ne coûte rien de rêver", a dit l'entraîneur marocain d'origine française Walid Regragui. Les pays européens sont habitués à remporter la Coupe du monde, et nous avons affronté de grands clubs. Ça n'a pas été reposant jusqu'ici, mais toutes les équipes qui croiseront notre route auront maintenant peur de nous.

Même la France?

Les Bleus viennent de relever leur plus grand défi du tournoi après avoir évincé l'Angleterre en quarts de finale, malgré le fait que Mbappé ait été muselé pendant la majeure partie de la rencontre.

Aucun joueur n'a inscrit plus que ses cinq buts jusqu'ici, mais l'attaquant risque d'éprouver de la difficulté à étoffer sa récolte face au Maroc.

Le pays africain n'a toujours pas cédé devant un joueur adverse dans ce tournoi, le but permis au Canada en phase de groupe étant enregistré contre son camp, ni même en neuf matchs depuis que Regragui a été embauché en août.

Le Maroc est certes amoché. Le défenseur Nayef Aguerd et son coéquipier Romain Saïss pourraient rater le match, mais le plan du sélectionneur est bâti autour de la structure et de la discipline, plutôt que sur le talent individuel.

Nous avons bien récupéré. Nous disposons de bons médecins et chaque jour nous obtenons de bonnes nouvelles. Aucun joueur n'est écarté de la formation pour l'instant, a indiqué Regragui aux journalistes mardi. Nous enverrons notre meilleur effectif sur la pelouse.

Le Maroc, pour toute l'Afrique

L'entraîneur marocain a ajouté que sa troupe est prête à changer les perceptions envers l'Afrique. Il a rappelé à ses ouailles qu'ils ne peuvent convoiter autre chose que le fameux trophée.

Nous allons nous battre pour poursuivre notre route, pour les pays africains, pour le monde arabe , a-t-il renchéri.

La France est certainement la favorite de ce duel, notamment grâce à la qualité de son effectif, mais aussi en raison de son expérience.

L'équipe mise sur Mbappé et Antoine Griezmann, un attaquant qui s'est réinventé en véritable dynamo en milieu de terrain au cours de ce tournoi, sans oublier Olivier Giroud, dont le but victorieux contre l'Angleterre lui a permis de porter son total à quatre dans le tournoi, soit autant qu'un certain Messi.

Les Français possèdent un arsenal impressionnant, sans compter qu'ils savent comment parvenir à leurs fins. Le défenseur central Raphaël Varane a assuré que ses coéquipiers et lui ne pécheront pas par excès de confiance contre la 22e équipe du monde.

Nous avons suffisamment d'expérience pour éviter de tomber dans ce piège, a-t-il dit. Nous savons que le Maroc n'a pas atteint ce stade de la compétition par hasard. Ça dépendra de nous, les joueurs expérimentés, car nous devrons nous assurer que nous serons prêts à livrer une autre rude bataille.