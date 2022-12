Et de trois pour Ivanie Blondin

Après avoir remporté le bronze au 5000 m vendredi et l’argent au sprint par équipe samedi, l’Ottavienne a ajouté à sa collection une autre médaille d’argent au départ groupé dimanche.

Avec un chrono de 8 min 39 s 37/100, Blondin s’est faufilée entre les Néerlandaises Irene Schouten (8:08,74) et Marijke Groenewoud (8:09,85).

Valérie Maltais (8:21,23) s’est contentée du 11e rang.

Blondin et Maltais ont tour à tour tiré le peloton avant de partir à la poursuite du groupe de tête avec deux tours à faire. À 200 mètres de l'arrivée, Blondin a accéléré la cadence et s'est détachée du groupe en compagnie de Schouten.

Je suis contente de ma fin de course, a déclaré la patineuse après la compétition. Schouten m’a filé entre les doigts dans le dernier sprint, mais je n’ai pas été capable d’en faire plus avec les jambes que j’avais après cette grosse journée et grosse fin de semaine de courses.

Les Canadiens ont aussi eu la lame heureuse lors du départ groupé. Connor Howe et Hayden Mayeur ont tous deux grimpé sur le podium, récoltant ainsi chacun une première médaille sur le circuit dans cette épreuve.

Le Canadien Connor Howe Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Howe (7:33,40) a fini 2e derrière le Belge Bart Swings (7:33,20) et Mayeur (7:33,54) est 3e.

Je suis super content, a lancé Hayden Mayeur. Je suis fou de joie en ce moment et je ressens toutes sortes d’émotions. C'est la première médaille individuelle de ma carrière à la Coupe du monde. C’est ma première saison à temps plein sur le circuit, alors je suis aux anges de terminer les Coupes du monde d’automne avec une médaille individuelle.

En début de journée, Blondin avait établi un record personnel au 1000 m avec son temps de 1:13,82, bon pour le 6e rang.

Chez les hommes, la fatigue semble être venue à bout de Laurent Dubreuil qui a conclu le 1000 m au 11e rang.

Samedi, le patineur de Lévis avait avoué être à bout de souffle après avoir remporté une médaille de bronze au 500 m, sa distance de prédilection.

Je ressentais beaucoup de fatigue samedi au 500 m, mais ce n’était pas assez long pour que je casse tant que ça. Au 1000 m, il me manquait un peu d’énergie et ce n’était plus une option réaliste de finir en force. Je savais ce que j’avais dans les jambes même avant le début de la course. J’espérais un miracle, mais ce n’est pas arrivé , a-t-il confié.

Toujours au 1000 m dimanche, Connor Howe a enregistré le 5e temps et Antoine Gélinas-Beaulieu le 9e.

Au cours des deux week-ends de Coupe du monde à Calgary, les Canadiens ont gagné 12 médailles.

Le circuit de la Coupe du monde reprendra en février en Pologne, et les Championnats du monde auront lieu en mars aux Pays-Bas.