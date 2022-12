Le monde découvrait alors un jeune de 19 ans, Kylian Mbappé. En l'espace de cinq petites minutes, il va inscrire deux buts spectaculaires.

Les Bleus vont combler leur retard pour l'emporter 4-3.

Est-ce que l'heure de la revanche de l'Albiceleste a sonné? L'ombre de Maradona planera-t-elle sur cette finale?

Les réponses dimanche.

La guerre des étoiles

Tout d'abord, les deux équipes sont en quête d'une troisième étoile sur le maillot, synonyme de victoires en Coupe du monde. Et sur le terrain, il y aura deux étoiles qui vont briller : Lionel Messi, le sauveur argentin, contre Mbappé, le magicien français.

Deux coéquipiers qui font le succès du Paris St-Germain.

Un autre enjeu dans cette finale : les deux joueurs sont à égalité dans le classement des meilleurs buteurs avec cinq réussites chacun. Là encore, le duel s'annonce intéressant.

Mbappé et Messi Photo : Getty Images / David Ramos

Avant d'assister à ce spectacle où le bleu sur les maillots sera à l'honneur, revenons sur cette 22e édition.

L'heure des bilans

Sur le terrain, tout peut sembler positif. Tribunes pleines, ambiance festive et l’intolérance que l’on craignait n’a pas vraiment eu lieu.

Ce Mondial aura permis aux amoureux du ballon rond de constater que l’écart entre les continents continue de se resserrer. Le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et les États-Unis en sont quelques exemples.

Et que dire de la performance marocaine qui a sauvé l’honneur de l’Afrique, alors que tout le monde attendait plutôt les Lions de la Terranga sénégalais, ceux indomptables du Cameroun ou les Black Stars ghanéens.

Des joueurs marocains Photo : Getty Images / Julian Finney

Le Maroc a été impérial même si c’est une monarchie

Il a écrit la page d’histoire que tout un continent attendait depuis la première qualification du Cameroun dans les quarts de finale en 1990. Le Maroc a éliminé des grandes nations du soccer comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal et a fait plus que de la figuration contre la France.

Les Lions de l’Atlas n’ont pas galvaudé leur surnom et sont maintenant admis à la table des grandes nations du soccer. Le roi Mohammed VI peut remercier son gardien princier, ses attaquants majestueux et sa défense royale dans ce succès planétaire.

Les joueurs du Canada célèbrent leur qualification à la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le Canada, malgré ses trois défaites, a montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleures nations. Son match contre la Belgique en est un bon exemple.

Tenir tête aux Diables rouges, 2es au classement mondial, n’est sûrement pas le fruit du Hazard , si vous me permettez ce calembour facile, je vous l'accorde.

L’équipe est encore adolescente. Dans quatre ans, les Alphonso Davies, Jonathan David, Ismaël Koné, Alistair Johnston et autres auront eu le temps d'aiguiser leurs crampons dans de grands clubs des championnats professionnels. Ils arriveront adultes dans cette Coupe du monde tenue en partie à domicile.

Durant un mois, le boycottage tant redouté par la FIFA, les organisateurs, les grands commanditaires et les réseaux de télévision n’a pas vraiment fait de dommage. Et il ne risque pas de se poser dans quatre ans.

Gianni Infantino en conférence de presse au Qatar Photo : Getty Images / Christopher Lee

Un répit qui, on l’espère, permettra à la FIFA de réfléchir sur son avenir comme le fait le Comité international olympique (CIO) en ce moment. Dans un geste historique, il a remis les cadrans à zéro pour la course à l’obtention des Jeux d’hiver de 2030.

On veut maintenant des garanties environnementales, les hôtes devraient enregistrer des températures minimales moyennes inférieures à zéro degré sur les sites de compétition des sports de neige aux dates des Jeux sur une période de 10 ans , proclame le CIO.

Plus encore, dans la grande maison de Lausanne, on réfléchit à une idée encore quelque peu nébuleuse, mais qui ouvre les portes à pas mal d’interprétations : une rotation des Jeux olympiques d’hiver au sein d’un groupe d'hôtes serait envisagée.

Est-ce que cela veut dire que l’idée lancée par plusieurs spécialistes depuis des années, selon laquelle les Jeux olympiques pourraient se dérouler sur des sites fixes dans chaque continent, serait mise en place? Et qu’une rotation quadriennale serait faite? Serait-ce la fin des éléphants blancs?

Le cadeau n’est pas encore sous le sapin et, avant de remercier le père Noël, il faudra continuer d’y croire.

Le journaliste pour Radio-Canada Robert Frosi explique que le Qatar a tellement de richesse que bon nombre de choses sont gratuites, comme l’électricité et l’eau. Photo : Getty Images / -

Et les Qataris dans tout cela? On les avait presque oubliés!

Vont-ils retenir la leçon que tout l’or du monde n’achète pas le silence? Que même 220 milliards, pour un mois de fête, ne feront pas oublier les victimes humaines, les droits bafoués et une monarchie qui règne comme au Moyen-Âge.

Oui, ils ont su accueillir la planète soccer avec classe. Oui, ils ont rogné quelque peu sur leurs lois d’un autre temps. Mais une fois la visite partie, une fois les projecteurs éteints, le désolant spectacle va pouvoir continuer en toute impunité et qui va s’en soucier?

Les mêmes ONG, les mêmes journalistes d’enquête, mais qui va les entendre sans pousser un soupir qui dirait : pas encore eux ?

Le quartier La perle du Qatar, situé à Doha. Photo : Reuters / FABRIZIO BENSCH

Le petit pays du Golfe qui, comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, va retourner à ses traditions sans avoir réellement appris que le monde change et qu’il faut changer aussi.

Un peu comme la Russie et la Chine, à qui l’on a donné la possibilité de s’ouvrir sur un monde plus juste en leur offrant de grands événements sportifs et qui n’ont retenu aucune leçon malgré le cadeau offert.

Le Qatar risque de se refermer comme une huître, quoi de plus naturel pour ce pays qui autrefois vivait de la pêche des perles!